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Tot mai mulți români părăsesc Irlanda de Nord pe fondul tensiunilor. Zeci de persoane primesc asistență consulară

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că menține contactul permanent cu comunitatea românească din Irlanda de Nord, în contextul tensiunilor și incidentelor recente din zonă.
Tot mai mulți români părăsesc Irlanda de Nord pe fondul tensiunilor. Zeci de persoane primesc asistență consulară
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
12 iun. 2026, 19:08, Știri externe
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Potrivit instituției, de la izbucnirea crizei au fost înregistrate 11 solicitări de asistență consulară, care au vizat 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori. Printre persoanele asistate se află și un cetățean al Uniunii Europene, membru al familiei unui cetățean român.

Titluri de călătorie pentru întoarcerea în România

O parte dintre familiile afectate au decis să se întoarcă în România. În acest context, secția consulară a Ambasadei României la Dublin a emis până acum 15 titluri de călătorie. Cele mai multe documente au fost eliberate pentru minori care nu dețineau pașaport. MAE precizează că misiunile diplomatice și oficiile consulare rămân în contact permanent cu cetățenii români și cu autoritățile locale.

Două familii au fost relocate după incidente

Consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat la Belfast și s-a întâlnit cu două familii afectate de protestele violente. Acestea au fost relocate în locuințe puse la dispoziție de autoritățile locale. Potrivit MAE, familiile au beneficiat sau urmau să beneficieze de sprijin pentru recuperarea bunurilor și a documentelor rămase în locuințele vandalizate. De asemenea, autoritățile au oferit asistență pentru transportul către aeroport.

Autoritățile cer măsuri pentru protejarea cetățenilor

În dialogul cu autoritățile locale, reprezentanții României au evidențiat temerile cetățenilor privind siguranța personală și protejarea bunurilor. Ministerul a arătat că una dintre principalele preocupări a fost apariția în mediul online a unor liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv în zone cu comunități românești.

„Asigurarea unui climat de securitate în zonă a fost prioritatea transmisă de către misiunea diplomatică a României”, a transmis MAE.

Autoritățile nord-irlandeze au anunțat că au suplimentat efectivele de poliție cu personal din alte regiuni pentru a preveni escaladarea situației. Ministerul recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să respecte indicațiile poliției și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații.

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