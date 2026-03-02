Prețurile zborurilor cu avioane private cresc vertiginos. Bogații se grăbesc să părăsească Dubaiul

Dubaiul, în mod normal strălucitor, un loc de joacă pentru miliardari, influenceri și milioane de vizitatori internaționali, este în fierbere de când dronele și rachetele lansate ca răspuns la atacurile americane și israeliene asupra Iranului au avariat aeroportul și au lovit mai multe hoteluri și repere importante, realatează The Guardian.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat luni că a continuat interceptarea rachetelor și dronelor, în contextul în care țara a anunțat închiderea ambasadei sale din Teheran pe fondul extinderii războiului regional.

Unii turiști din Dubai s-au îndreptat spre Oman, o distanță de patru ore și jumătate cu mașina, care a înregistrat puține perturbări și unde aeroportul din Muscat continuă să funcționeze, deși cu întârzieri.

Majoritatea zborurilor comerciale din Muscat către Europa sunt complet rezervate până la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit site-urilor de rezervări.

Între timp, prețurile zborurilor la avioanelor private din Muscat au crescut vertiginos, determinate de cererea tot mai mare și de dificultatea de a obține avioane în regiunea volatilă.

Prețurile s-au triplat în unele cazuri

JetVip, o firmă de brokeraj de avioane private cu sediul în Muscat, a declarat pentru The Guardian că un zbor către Istanbul cu un Nextant – unul dintre cele mai mici avioane disponibile – costă acum aproximativ 85.000 de euro, de aproximativ trei ori mai mult decât tariful obișnuit. Locurile pe charterele private către Moscova costă aproximativ 20.000 de euro de persoană.

Mai multe companii de avioane private au declarat că în prezent nu pot desfășura aeronave din cauza dificultății de poziționare a flotelor în Orientul Mijlociu.

Un reprezentant al firmei de charter AlbaJet, cu sediul în Austria, a declarat că „disponibilitatea acesteia era extrem de redusă”, oferind zboruri către Europa pentru aproximativ 90.000 de euro. „Mulți operatori de aeronave nu vor efectua zborul din cauza cerințelor de asigurare și a deciziei proprietarului. Deci, cerere mare, ofertă foarte mică.”

Alții care doresc să părăsească Emiratele Arabe Unite au optat pentru o călătorie de 10 ore cu mașina până la Riyadh, al cărui aeroport rămâne operațional.