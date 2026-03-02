Bebeluși născuți prematur, găsiți într-o pungă de cumpărături. Mama și bunica sunt acuzate

O femeie aflată este judecată săptămâna aceasta în Franța, pentru că, imediat după naștere, și-a „înfășurat strâns” și ascuns într-o pungă de cumpărături gemenii născuți prematur, cu ajutorul mamei sale.

Doar unul dintre ei a supraviețuit, printr-un miracol, potrivit Le Figaro.

„În niciun caz nu am vrut să-mi omor copiii”, a spus mama bebelușilor.

„Am născut singură, în dureri”, a adăugat tânăra de 26 de ani, înainte de a ceda furiei. „Propria mea mamă nu m-a sprijinit. Mi-a pus totul în spate”, a spus ea, începând duelul cu coacuzata, care probabil va dura toată săptămâna de audieri.

Cele două acuzate, inculpate de omor și tentativă de omor, riscă închisoarea pe viață.

În noaptea de 23 spre 24 mai 2020, bunica a fost cea care a chemat pompierii. „Fiica mea pierde mult sânge”, le-a spus ea, fără să menționeze existența copiilor. „Nu vorbiți prea tare”, a cerut mama când au sosit paramedicii. „Partenerul meu nu știe de sarcină”.

Când paramedicii o întreabă pe Sabrina Boulsas, în vârstă de 20 de ani la momentul incidentului, „ce a fost expulzat”, tânăra le înmânează o pungă de cumpărături ascunsă în spatele unui mobilier, fără să spună nimic despre conținutul acesteia.

Personalul medical descoperă cadavrul unui nou-născut și al altuia care încă trăiește. Gemenii, născuți la mai puțin de șapte luni de sarcină, cântăreau mai puțin de 800 de grame.

Cu toate acestea, ambii erau în viață în momentul nașterii, conform autopsiei.

În timpul primelor audieri, tânăra mamă neagă, apoi recunoaște că „s-a mișcat”. Chiar și așa, procuratura a afirmat că ea „împachetase bine” bebelușii în haine, atât de bine încât moașa spitalului a avut „dificultăți” în a-i elibera.

Potrivit procurorului, bebelușii fuseseră puși într-o geantă de pânză, iar apoi bunica a pus pachetul într-o altă pungă de plastic.

„Voiam să pierd copilul”, a declarat Boulsas în timpul anchetei, fără să știe că era însărcinată cu gemeni din cauza lipsei de urmărire ginecologică.

Abandonată de tatăl copilului, ea avea o nouă relație și nu voia ca „acest copil” să vină și să amenințe această relație. Ea căutase pe internet modalități de a întrerupe sarcina, a declarat procuratura.