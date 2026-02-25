O zodie află că e trădată. Horoscop 26 februarie 2026

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

O problemă la locul de muncă vă cere atenție imediată. Planurile pentru o reuniune de familie pot rămâne incerte din cauza altora. Dacă vă recuperați după o boală, puteți observa o îmbunătățire constantă. A ajuta pe alții este admirabil, dar moderația este recomandată. Apar șanse favorabile dacă ați depus cerere pentru o casă sau un teren. În dragoste, exprimarea căldurii poate fi mai dificilă astăzi.

Taur (21 aprilie – 20 mai)

O idee nouă la locul de muncă vă poate ajuta să vă prezentați mai eficient. Banii împrumutați anterior au șanse să se întoarcă. Puteți reuși să motivați pe alții pentru o călătorie, sporindu-vă propria bucurie. Dacă sunteți persoane casnice, puteți simți nevoia să rearanjați sau să reîmprospătați casa. Studenții trebuie să depună mai mult efort pentru a-și atinge obiectivele. Oportunități legate de proprietăți pot apărea în curând. În cuplu, o ieșire plăcută cu partenerul vă îmbunătățește starea de spirit.

Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Vă puteți trezi într-o cursă contra cronometru pentru a respecta termenele profesionale. Dacă vă simțiți blocați, cereți ajutor. Eforturile sociale s-ar putea să nu dea rezultate rapide, așa că răbdarea este esențială. Concentrarea este necesară pentru a ține pasul la nivel academic. Din punct de vedere financiar, ziua pare încurajatoare, cu posibilități de câștiguri. Dacă vă ocupați de imobiliare, puteți observa evoluții favorabile. În dragoste, există riscul de a rata șansa de a întâlni pe cineva special.

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Raționamentul clar poate juca un rol important în favoarea voastră la locul de muncă. O invitație la un eveniment poate deschide căi utile. Timpul petrecut cu familia este plin de satisfacții și poate consolida legăturile. O călătorie cu mașina are șanse să fie plăcută. Se recomandă reținere emoțională, deoarece acțiunile impulsive vă pot fi în defavoare. În plan romantic, noi posibilități îi pot surprinde pe cei care caută dragostea.

Leu (23 iulie – 23 august)

Eficiența cu care gestionați o sarcină importantă vă poate ajuta să vă consolidați poziția profesională. Responsabilitățile academice par ușor de gestionat dacă rămâneți consecvenți. Randamentul unei investiții poate fi puțin sub așteptări. Fiți atenți la cei care nu vă au în vedere interesele, puteți afla că sunteți trădați. O reuniune socială promite însă momente vesele. Relațiile familiale se pot schimba în bine datorită unei mai bune înțelegeri. În dragoste, indiferența partenerului poate necesita o comunicare blândă.

Fecioară (24 august – 23 septembrie)

Este înțelept să ascultați sfaturile înainte de a alege o nouă cale. Dacă ați fost bolnave, puteți observa semne încurajatoare de recuperare. Obiceiurile de economisire prudentă pot menține finanțele stabile. Rețeaua academică poate deschide uși utile. Colegii mai în vârstă de la locul de muncă vă pot observa eforturile. Semnalele contradictorii din partea unei persoane din mediul social sugerează necesitatea observării atente. Se recomandă prudență suplimentară în timpul călătoriilor. În dragoste, afișarea bogăției nu va atrage afecțiunea pe care o căutați.

Balanță (24 septembrie – 23 octombrie)

Problemele de sănătate de lungă durată se pot ameliora treptat. O inițiativă profesională poate necesita monitorizare atentă. Se recomandă gândirea independentă, în special în chestiuni financiare. O atitudine de sprijin în plan social poate ajuta pe cineva care are cu adevărat nevoie. Vorbele bine gândite vă vor ajuta să evitați neînțelegerile. În cuplu, eforturile concentrate pot aduce armonie.

Scorpion (24 octombrie – 22 noiembrie)

Aceasta este o perioadă bună să vă revizuiți obiectivele profesionale și să planificați viitorul. O investiție din trecut poate aduce randamente încurajatoare. Rutina de fitness pare mai ușor de menținut, contribuind la o sănătate bună. Unii dintre voi pot iniția schimbări legate de proprietăți. Atenția la detalii este esențială în toate sarcinile. În dragoste, o persoană apropiată poate aștepta momentul potrivit pentru a-și exprima sentimentele.

Săgetător (23 noiembrie – 21 decembrie)

Un sfat util vă poate ajuta să obțineți o poziție academică mai bună. Recunoașterea contribuțiilor altora vă va face să arătați bine. Este nevoie de alegeri atente în privința angajamentelor academice. Circumstanțele profesionale pot necesita colaborarea cu cineva pe care de obicei îl evitați. Problemele legate de împrumuturi pot progresa lent, necesitând răbdare. În dragoste, acordarea de timp partenerului poate consolida legăturile astăzi.

Capricorn (22 decembrie – 21 ianuarie)

O întâlnire poate deschide uși către o afacere profesională promițătoare. Îndrumarea unei persoane cu experiență vă poate îmbunătăți performanțele academice. Din punct de vedere social, vă puteți bucura de atenția celor din jur. Perspectivele financiare par încurajatoare. Deciziile legate de proprietăți par oportune sub influențe favorabile. În dragoste, efortul reciproc aduce căldură în relație.

Vărsător (22 ianuarie – 19 februarie)

Este posibil să fie necesare restricții financiare pentru a menține echilibrul. Limitele fizice trebuie respectate pentru a evita suprasolicitarea. O întâlnire socială poate fi marcată de căldură și camaraderie. Eforturile persistente la locul de muncă pot începe să dea roade. Vizibilitatea academică se poate îmbunătăți prin dedicare susținută. În dragoste, timpul petrecut împreună poate perturba rutina, dar aduce satisfacție emoțională.

Pești (20 februarie – 20 martie)

Organizarea unui eveniment poate decurge fără probleme dacă planificați atent. Unii dintre voi pot face plata inițială pentru o proprietate. Creșterea profesională poate depinde mai degrabă de strategii inteligente decât de eforturi susținute. Călătoriile cu mijloacele de transport în comun necesită prudență sporită astăzi. Pot apărea oportunități de îmbunătățire a calificărilor academice. O tranzacție poate aduce câștiguri financiare satisfăcătoare.