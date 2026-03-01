Tenismenul Daniil Medvedev, blocat la Dubai în urma conflictului din Orientul Mijlociu, înainte de Indian Wells

Situația este tensionată în regiune după represalii lansate de Iran în Golf la atacurile americane și israeliene soldate cu moartea liderului suprem iranian.

Pe fondul conflictului, spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a fost închis pe termen nedeterminat. Mai mulți jucători au rămas blocați după turneul de la Dubai și așteaptă reluarea zborurilor comerciale.

Daniil Medvedev (locul 11 ATP), care a cucerit titlul sâmbătă după retragerea olandezului Tallon Griekspoor înaintea finalei, a declarat pentru presa rusă că el și echipa sa rămân în Dubai și așteaptă redeschiderea aeroportului.

„Situația este neobișnuită. Spațiul aerian este închis și nimeni nu știe când vom putea zbura din nou. Nu știm cât va dura, așa că așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile în următoarele ore și zile. Pentru mine totul este în regulă. Am primit multe mesaje de la prieteni și cunoscuți, toată lumea este îngrijorată, dar pot spune că sunt bine”, a afirmat Medvedev.

În calitate de cap de serie la Indian Wells, rusul ar urma să intre în competiție pe 6 sau 7 martie. Însă, participarea sa depinde de reluarea traficului aerian din Emiratele Arabe Unite.