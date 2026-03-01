Prima pagină » Sport » Finalissima, partida dintre campioanele Europei și Americii de Sud, ar putea fi mutată din Qatar

Finalissima, partida dintre campioanele Europei și Americii de Sud, ar putea fi mutată din Qatar

Federația de Fotbal din Qatar a anunțat duminică amânarea tuturor turneelor și meciurilor de pe teritoriul țării până la noi ordine, în urma conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu, decizie care ar putea avea impact direct asupra organizării partidei Finalissima dintre Argentina și Spania.
sursă foto: CONMEBOL
Petre Apostol
01 mart. 2026, 15:42, Sport

Finalissima este programată vineri, 27 martie, de la ora 22:00, pe stadionul Lusail, din Qatar.

Partida aduce față în față cele mai bune echipe ale Europei și Americii de Sud, într-un duel simbolic între campioanele continentale.

Potrivit comunicatului oficial al forului din Qatar, toate competițiile interne și internaționale programate au fost suspendate, fără a fi precizat un termen clar pentru reluare.

Totodată, Federația de Fotbal din Argentina a transmis, într-un comunicat oficial, că Finalissima ar putea fi mutată la o altă dată și pe un alt stadion.

Forul argentinian a mai menționat că se așteaptă confirmarea din partea FIFA, în această privință.

