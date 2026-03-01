Finalissima, partida dintre campioanele Europei și Americii de Sud, ar putea fi mutată din Qatar

Finalissima este programată vineri, 27 martie, de la ora 22:00, pe stadionul Lusail, din Qatar.

Partida aduce față în față cele mai bune echipe ale Europei și Americii de Sud, într-un duel simbolic între campioanele continentale.

Potrivit comunicatului oficial al forului din Qatar, toate competițiile interne și internaționale programate au fost suspendate, fără a fi precizat un termen clar pentru reluare.

Totodată, Federația de Fotbal din Argentina a transmis, într-un comunicat oficial, că Finalissima ar putea fi mutată la o altă dată și pe un alt stadion.

Forul argentinian a mai menționat că se așteaptă confirmarea din partea FIFA, în această privință.