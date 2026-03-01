Prima pagină » Sport » Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal. Meciurile urmau să se joace în SUA

Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal. Meciurile urmau să se joace în SUA

Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susțin jurnaliștii din Israel. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle.
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal. Meciurile urmau să se joace în SUA
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
01 mart. 2026, 08:42, Sport

Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială 2026, anunță duminică postul Canal 12 Israel. Informația nu este confirmată în mod oficial.

Totuși, încă de sâmbătă președintele federației iraniene de fotbal a spus că „nu este probabil ca echipa să poată juca în turneu după evenimentele recente”. Ultimele informații arată că decizia a fost luată și că va fi anunțată în următoarele ore. Meciurile din liga de fotbal din Iran au fost suspendate pe termen nelimitat.

Cupa Mondială de fotbal se va desfășura la vară în SUA, Canada și Mexic. Prin tragere la sorți, naționala Iranului a fost repartizată în Grupa G și urmează să joace împotriva Belgiei și Noii Zeelande la Los Angeles. Al treilea meci din grupă, cel cu Egipt, ar trebui să se joace la Seattle.
De asemenea, există posibilitatea ca Iranul să întâlnească SUA, la Dallas, în fazele superioare ale competiției.

Unele voci au solicitat mutarea meciurilor Iranului din SUA în Canada sau în Mexic. Totodată, o problemă este legată de suporteri. Iranienii nu pot intra în SUA conform deciziei luate de Administrația Trump.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
Gandul
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Libertatea
Cum să faci pâine de casă dintr-un singur ingredient: Este sănătoasă și se face fără făină
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor