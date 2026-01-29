Prima pagină » Știri externe » Primarul din Los Angeles îndeamnă administrația Trump să liniștească fanii care merg la Cupa Mondială

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a cerut miercuri administrației Trump să transmită public că fanii care călătoresc la Campionatul Mondial vor fi bine primiți.
Iulian Moşneagu
29 ian. 2026, 04:27, Știri externe

Statele Unite găzduiesc în această vară Campionatul Mondial de fotbal alături de Canada și Mexic.

Cele mai multe meciuri se vor juca în SUA. În acest context, unii fani din străinătate se tem că măsurile dure privind imigrația i-ar putea afecta, relatează AFP.

Trebuie să arătăm lumii o față mai bună, că îi vom primi pe oameni, că nu vor avea probleme”, a spus Bass.

Ea a afirmat că este „sigură” că suporterii care vin la Los Angeles pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice din 2028 nu vor fi afectați direct.

Dar cred că acest mesaj trebuie să vină și de la Casa Albă. Ei sunt cei care trebuie să trimită acest mesaj”, a spus ea.

În această lună, agenții de imigrație au împușcat mortal doi protestatari în Minneapolis.

Agenți ICE au fost trimiși și în alte mari orașe, inclusiv în Los Angeles, care va găzdui opt meciuri la Cupa Mondială.

Donald Trump este asociat cu organizarea turneului, după ce a participat la tragerea la sorți, unde a primit un „premiu FIFA pentru pace”.

