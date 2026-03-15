Secretarul american al Energie susține că războiul se va încheia în următoarele săptămâni

„Cred că acest conflict se va încheia cu siguranță în următoarele câteva săptămâni. Ar putea fi mai devreme decât atât, dar conflictul se va încheia în următoarele câteva săptămâni”, a spus Wright, citat de ABC News.

Acesta a mai susținut că războiul generează efecte pe termen scurt, dar ar putea aduce schimbări semnificative pe scena internațională. „Nu există nicio garanție în războaie. Aceasta este o provocare pe termen scurt pentru a ajunge într-un loc mult mai bun. Sperăm să nu ajungem acolo de data asta, dar cel puțin această creștere a prețurilor la benzină este pentru ceva ce va schimba situația geopolitică din lume pentru totdeauna”, mai adaugă Wright.

Declarațiile sale sunt făcute pe fondul războiului din Orientul Mijlociu care a dus la blocarea transportului naval prin Strâmtoarea Ormuz.

Închiderea Strâmtorii a generat o creștere consistentă a prețului petrolului, implicit și pe cel al carburanților, întrucât 20% din comerțul internațional cu țiței se face prin Ormuz.

Anterior, Wright a spus că este posibil ca forțele navale americane să escorteze petrolierele care tranzitează strâmtoarea până la sfârșitul lunii, iar președintele Trump a transmis pe platforma Truth Social că și alte state ar putea trimite nave de război pentru a contribui la redeschiderea circulației prin Ormuz.