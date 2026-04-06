Redresarea economică promisă de Trump după războiul cu Iranul se va lăsa mult așteptată, avertizează analiștii

Creșterile de prețuri la energie, la alimente și locuințe ar putea persista luni sau chiar ani este concluzia analiștilor economici citați de Politico. „Nu cred că ne vom mai întoarce la prețurile de dinaintea războiului în următorii ani. Cu siguranță nu anul acesta, nici anul viitor. Poate niciodată!”, a precizat Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics, o companie americană de evaluare și analiză economică.

Distrugerea infrastructurii energetice și blocarea Strâmtorii Hormuz au condus deja la creșteri semnificative ale prețurilor petrolului, cu efecte resimțite în transport, agricultură și industrie. Rory Johnston, specialist în piața petrolului, a explicat astfel situația: „Prețurile la motorină și benzină sunt deja afectate de cererea uriașă pentru orice baril disponibil în Asia. Iar efectele se propagă rapid în economie”.

Promisiuni prezidențiale vs. realitate economică

În discursul său adresat națiunii americane săptămâna trecută, Trump a promis că odată ce războiul se va încheia, Strâmtoarea Hormuz „se va deschide natural” și că prețurile la benzină, precum și cotațiile acțiunilor „își vor reveni rapid”. Casa Albă a insistat asupra raportului din martie al Biroului federal de statistică privind locurile de muncă, care arată că economia americană a creat aproximativ 178.000 de joburi și „rămâne pe o traiectorie solidă”.

Însă economiștii avertizează că aceste date nu reflectă impactul războiului asupra fermierilor și lanțurilor de aprovizionare.

Agricultorii suportă costurile scumpirilor

Fermierii americani se confruntă cu prețuri record la îngrășăminte și motorină. Închiderea Strâmtorii Hormuz a crescut prețul ureei, îngrășământ esențial pentru porumb, iar mulți fermieri își reduc suprafața cultivată.

„Fermierii nu pot controla prețurile de pe piață. Dacă costul hranei pentru animale crește din cauza prețului mai mare al porumbului sau motorinei, ei trebuie să suporte cheltuielile suplimentare, iar efectul ajunge până la consumator,” au explicat oficiali ai Federației Americane a Fermierilor.

Îngrășămintele întârzie

În continuare, produsele derivate din porumb, precum siropul de porumb și hrana pentru animale, vor fi afectate, iar prețurile alimentelor ar putea rămâne ridicate până în 2027, spun specialiști de la Universitatea Politehnică din California.

„Livrarea îngrășămintelor a ajuns să dureze între 30 și 45 de zile și, cu sezonul de plantare în curs, fermierii americani concurează cu cumpărători din Europa și India, ceea ce întârzie revenirea prețurilor la normal”.

Piața locuințelor și inflația

Războiul a inversat și progresele recente pe piața imobiliară americană: ratele ipotecare au urcat de la 6% la 6,4%, încetinind vânzările de locuințe. Lisa Sturtevant, economist-șef la Bright MLS, spune: „Am fost foarte optimiști când ratele au coborât sub 6% în februarie, dar acum progresul a fost pierdut”, spune Lisa Sturtevant, economist-șef la compania Bright MLS, care furnizează date și statistici pentru piața imobiliară.

Proiectele susținute de republicani și democrați pentru creșterea accesibilității locuințelor stau blocate, iar măsurile luate direct de Trump pentru stimularea construcției și reducerea reglementărilor nu și-au produs încă efectele.

Cel mai folosit plastic s-a scumpit cu 60%

Prețurile petrolului influențează și lanțurile mondiale de aprovizionare cu plastic și petrochimicale, afectând aproape toate bunurile manufacturate: de la mașini și echipamente medicale la haine și produse casnice.

Potrivit experților, „prețurile spot (prețurile curente pentru livrarea imediată n.r) la polietilenă, cel mai folosit plastic din lume, au crescut deja cu 50-60%”. „Zarurile sunt aruncate pentru tot restul anului. Și nu va fi o revenire instantanee”, spun aceștia.

Chiar dacă războiul s-ar încheia în următoarele săptămâni, analiștii avertizează că efectele pe termen lung – creșteri de prețuri, perturbări în agricultură și energie – vor continua să afecteze economia americană și puterea de cumpărare a populației, contrazicând optimismul lui Donald Trump privind o redresare rapidă.