Ministrul Energiei: 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale a României

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, vineri, că a obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport gaze naturale, printr-un acord World Bank Group-Ministerul de Finante-Transgaz.
Sursa foto: Bogdan Ivan/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
17 apr. 2026, 13:23, Economic

Ivan s-a întâlnit, la Washington, cu ministrul Energiei din SUA, Chris Wright.

Ministrul Energiei și ministruk Finanțelor, Alexandru Nazare au avut „un dialog substanțial la Departamentul Energiei din Statele Unite despre cum transformăm parteneriatul puternic pe care îl avem deja cu Statele Unite în cât mai multe avantaje reale pentru România: investiții, stabilitate și prețuri mai mici la gaze și energie pentru români”.

Ivan i-a mulțumit lui Chris Wright „pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România”.

Citește și

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Sunt mașinile nucleare posibile? Ford a încercat acest lucru în urmă cu 70 de ani
Promotor