Ministrul Energiei: 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale a României

Ivan s-a întâlnit, la Washington, cu ministrul Energiei din SUA, Chris Wright.

Ministrul Energiei și ministruk Finanțelor, Alexandru Nazare au avut „un dialog substanțial la Departamentul Energiei din Statele Unite despre cum transformăm parteneriatul puternic pe care îl avem deja cu Statele Unite în cât mai multe avantaje reale pentru România: investiții, stabilitate și prețuri mai mici la gaze și energie pentru români”.

Ivan i-a mulțumit lui Chris Wright „pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România”.