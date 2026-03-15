Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie ia în calcul trimiterea de nave și drone pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Marea Britanie ia în calcul trimiterea de nave și drone pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Marea Britanie analizează „toate opțiunile”, inclusiv trimiterea de nave de război și drone de detonare a minelor, pentru a asigura securitatea rutelor cheie de transport a petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat secretarul pentru Energie, Ed Miliband.
Cosmin Pirv
15 mart. 2026, 18:08, Știri externe

Declarația vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a transmis sâmbătă că va deschide strâmtoarea „într-un fel sau altul” și a îndemnat țări precum Marea Britanie, China și Franța să trimită nave de război în zona respectivă.

În cadrul unei emisiuni la BBC, Ed Miliband a declarat că redeschiderea strâmtorii reprezintă o „prioritate” și că există „diferite modalități prin care putem contribui, inclusiv prin utilizarea dronelor de detectare a minelor”.

Întrebat dacă Marea Britanie ia în considerare trimiterea de drone sau nave în regiune, Miliband a răspuns: „Puteți fi siguri că orice opțiuni care pot ajuta la redeschiderea strâmtorii sunt analizate împreună cu aliații noștri”.

Refuzând să ofere detalii, Miliband a reiterat că „încheierea conflictului este cea mai bună și mai sigură cale de a redeschide strâmtoarea”.

Blocarea strâmtorii de către Iran, unul dintre cele mai importante canale de transport maritim din lume, a avut un impact catastrofal asupra lanțurilor de aprovizionare globale și asupra prețurilor energiei.

Potrivit unei declarații atribuite noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Iranul va continua să blocheze strâmtoarea, ca mijloc de presiune politică și economică împotriva SUA.

Pe măsură ce războiul dintre SUA și Israel cu Iranul intră în a treia săptămână, se spune că o serie de nave au fost atacate în timp ce încercau să navigheze prin strâmtoarea îngustă – prin care trece de obicei aproximativ 20% din petrolul mondial. Există, de asemenea, îngrijorări că Iranul ar fi amplasat mine în strâmtoare.

