Marea Britanie și Canada pregătesc un parteneriat militar major. Avioanele de luptă, pe masa negocierilor

Informația a fost confirmată de Înaltul Comisar al Canadei în Regatul Unit, Bill Blair, într-un interviu acordat publicației Politico.

Potrivit diplomatului, oficiali britanici și canadieni discută despre participarea Marii Britanii la Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), o instituție financiară creată pentru a sprijini investițiile în industria de apărare a statelor aliate.

„Există discuții în desfășurare”, a declarat Blair. El a adăugat că negocierile implică atât Ministerul britanic al Apărării, cât și Trezoreria.

Rol important pentru fostul premier Gordon Brown

Unul dintre promotorii proiectului este fostul premier britanic Gordon Brown. Acesta colaborează în prezent cu guvernul de la Londra pe teme de finanțare internațională.

Potrivit oficialului canadian, Brown a discutat direct cu premierul canadian Mark Carney despre posibilitatea unei colaborări mai strânse în cadrul băncii de apărare.

DSRB urmărește să ofere finanțare cu rating ridicat pentru proiecte din industria militară a statelor partenere. Susținătorii inițiativei consideră că mecanismul ar putea accelera investițiile în contextul creșterii tensiunilor globale.

Până acum, Londra a evitat să se alăture oficial proiectului. Totuși, implicarea lui Brown este văzută ca un semnal că poziția guvernului britanic ar putea deveni mai favorabilă.

Canada analizează programul viitorului avion de luptă

În paralel, Ottawa poartă discuții cu Marea Britanie, Japonia și Italia privind o eventuală participare la Global Combat Air Programme (GCAP).

Programul urmărește dezvoltarea unui avion de luptă de generația a șasea până în anul 2035. Proiectul este considerat unul dintre cele mai ambițioase programe militare aflate în prezent în dezvoltare.

Bill Blair a afirmat că autoritățile canadiene analizează „foarte serios” posibilitatea implicării în inițiativă.

Oficialul a subliniat că industria aeronautică a Canadei dispune de expertiza și infrastructura necesare pentru o contribuție importantă. El a menționat și accesul țării la minerale critice și lanțuri de aprovizionare sigure.

Mize strategice pentru NATO

Anunțul vine într-un moment în care statele NATO încearcă să accelereze investițiile în apărare și în tehnologii militare avansate.

Guvernul britanic a transmis că rămâne deschis extinderii programului GCAP și primirii unor noi parteneri, atât timp cât calendarul proiectului nu este afectat.

Dacă negocierile vor avea succes, Marea Britanie și Canada ar putea deveni parteneri-cheie în două dintre cele mai importante inițiative de apărare aflate în prezent pe agenda aliaților occidentali.