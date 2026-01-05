Scoția propune o zi liberă pentru primul meci la Cupa Mondială după 28 de ani

Anunțul a fost făcut de premierul Scoției, John Swinney, care a precizat că ziua liberă ar urma să fie acordată după meciul de debut al naționalei la turneul final, împotriva statului Haiti, programat la Boston, în noaptea de duminică spre luni, la ora 2:00 (ora Scoției).

Ziua liberă ar fi garantată angajaților din sectorul public, însă și angajatorii din sectorul privat ar putea decide să urmeze exemplul autorităților.

28 de ani de la ultima participare

Ultima participare a Scoției la Cupa Mondială a fost la ediția din 1998.

„Întreaga națiune va intra în pauză în luna iunie, cu atât mai mult în iulie, după ce vom învinge Brazilia și ne vom califica în fazele eliminatorii. Acesta este un moment așteptat de 28 de ani și vreau ca un număr cât mai mare de oameni să împărtășească această ocazie”, a declarat premierul John Swinney la un eveniment organizat la Glasgow.

Premierul Scoției a mai precizat anterior că guvernul va colabora cu autoritățile locale pentru prelungirea programului pub-urilor pe durata Cupei Mondiale.

Scoția poate stabili zile libere legale diferite față de restul Regatului Unit, acestea fiind instituite prin proclamare regală, la recomandarea guvernului scoțian.

Scoția va juca împotriva Marocului la Boston, pe 19 iunie, și contra Braziliei la Miami, pe 24 iunie. Ambele partide sunt programate să înceapă la ora 23.00 (ora Scoției).

Campionatul Mondial de fotbal din 2026 va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic și va fi prima ediție a competiției la care vor participa 48 de echipe.