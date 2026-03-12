Un meteorit a lovit case în Europa. ESA: „Avea un diametru de câțiva metri”. VIDEO

Niciun rănit nu a fost raportat. Agenția Spațială Europeană (ESA) confirmă că bila de foc a strălucit aproximativ șase secunde pe cerul european, lăsând o dâră vizibilă înainte de a se sparge în bucăți, potrivit Il Messaggero.

🚨 WATCH: A meteor streaked across the sky over North Rhine-Westphalia, Germany, with fragments reportedly damaging homes in parts of Rhineland-Palatinate.pic.twitter.com/KKEsOIq2rs — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 8, 2026

Asteroidul a intrat în atmosfera terestră și a generat un roi de meteoriți. Fragmentele au lovit mai multe case din regiunea germană Renania-Palatinat.

Cel puțin o casă din orașul Koblenz-Güls a fost atinsă de fragmente mici. ESA precizează că nu există rapoarte privind daune fizice asupra persoanelor. Evenimentul a fost audibil de la sol, conform unor observatori.

Ce spune ESA despre dimensiunea asteroidului

Agenția Spațială Europeană estimează că asteroidul avea un diametru de până la câțiva metri. Obiecte de această dimensiune lovesc Pământul o dată la câteva săptămâni sau o dată la câțiva ani. Ora și direcția impactului sugerează că obiectul nu era vizibil pentru telescoapele care scanează cerul. Bila de foc a strălucit șase secunde și a lăsat o dâră vizibilă înainte de a se fragmenta.

Ce spun astrofizicienii italieni de la Prisma

Daniele Gardiol, coordonatorul proiectului Prisma din cadrul Institutului Național de Astrofizică, estimează că asteroidul avea „de ordinul a câteva zeci de centimetri”.

Prisma operează o rețea de 80 de camere amplasate în toată Italia pentru identificarea meteorilor. Datorită acestei rețele, au fost recuperați doi meteoriți în ultimii ani. Cel mai recent a căzut la Matera pe 14 februarie 2023 și este cunoscut drept „meteoritul de Ziua Îndrăgostiților”. Acesta a lovit acoperișul unei case, avariind un panou solar și un balcon, fără a răni pe nimeni.