Un meteorit a lovit case în Europa. ESA: „Avea un diametru de câțiva metri”. VIDEO

Niciun rănit nu a fost raportat. Agenția Spațială Europeană (ESA) confirmă că bila de foc a strălucit aproximativ șase secunde pe cerul european, lăsând o dâră vizibilă înainte de a se sparge în bucăți, potrivit Il Messaggero.
🚨 WATCH: A meteor streaked across the sky over North Rhine-Westphalia, Germany, with fragments reportedly damaging homes in parts of Rhineland-Palatinate.pic.twitter.com/KKEsOIq2rs
— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 8, 2026
Asteroidul a intrat în atmosfera terestră și a generat un roi de meteoriți. Fragmentele au lovit mai multe case din regiunea germană Renania-Palatinat.
Cel puțin o casă din orașul Koblenz-Güls a fost atinsă de fragmente mici. ESA precizează că nu există rapoarte privind daune fizice asupra persoanelor. Evenimentul a fost audibil de la sol, conform unor observatori.
Agenția Spațială Europeană estimează că asteroidul avea un diametru de până la câțiva metri. Obiecte de această dimensiune lovesc Pământul o dată la câteva săptămâni sau o dată la câțiva ani. Ora și direcția impactului sugerează că obiectul nu era vizibil pentru telescoapele care scanează cerul. Bila de foc a strălucit șase secunde și a lăsat o dâră vizibilă înainte de a se fragmenta.
Daniele Gardiol, coordonatorul proiectului Prisma din cadrul Institutului Național de Astrofizică, estimează că asteroidul avea „de ordinul a câteva zeci de centimetri”.
Prisma operează o rețea de 80 de camere amplasate în toată Italia pentru identificarea meteorilor. Datorită acestei rețele, au fost recuperați doi meteoriți în ultimii ani. Cel mai recent a căzut la Matera pe 14 februarie 2023 și este cunoscut drept „meteoritul de Ziua Îndrăgostiților”. Acesta a lovit acoperișul unei case, avariind un panou solar și un balcon, fără a răni pe nimeni.