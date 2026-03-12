Criza petrolului se adâncește: Danemarca își îndeamnă cetățenii să renunțe la mașinile personale

Apelul a fost lansat de ministrul danez pentru climă, energie și utilități, Lars Aagaard, care a avertizat că războiul dintre Statele Unite și Iran a împins prețurile petrolului la niveluri foarte ridicate și obligă autoritățile să se bazeze mai mult pe rezervele naționale.

„Ceea ce ar trebui danezii – vă rog, vă rog, vă rog – să facă este ca, dacă există vreun consum de energie la care pot renunța, să o facă. Dacă nu este strict necesar să conduceți mașina, atunci nu o faceți”, a declarat ministrul într-un interviu acordat televiziunii publice daneze, citat de CNBC.

Presiune mai mică asupra rezervelor

Oficialul a explicat că reducerea consumului ar avea două efecte directe. Pe de o parte, gospodăriile ar putea resimți mai puțin presiunea creșterii costurilor energetice. Pe de altă parte, economisirea combustibilului ar permite autorităților să prelungească durata rezervelor de petrol ale țării.

„În primul rând, acest lucru se va simți în buzunarul fiecăruia, iar în al doilea rând ne va ajuta să ne întindem rezervele astfel încât să dureze mai mult”, a spus Aagaard.

Măsuri în mai multe țări

Avertismente privind economisirea energiei au fost lansate și în alte țări. În Marea Britanie, organizații ale șoferilor au cerut reducerea călătoriilor neesențiale, iar în Asia unele guverne au încurajat munca la distanță și reducerea deplasărilor pentru a limita consumul de combustibil.

Creșterea prețurilor la petrol a alimentat îngrijorări în mai multe state privind efectele asupra inflației și costului vieții. Joi, prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, după ce tensiunile din regiune au perturbat transporturile de țiței prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

În același timp, statele încearcă să stabilizeze piața petrolului prin eliberarea unor volume din rezervele strategice. International Energy Agency a anunțat că va pune la dispoziție 400 de milioane de barili pentru a compensa eventualele perturbări ale aprovizionării, iar Statele Unite au decis să elibereze suplimentar 172 de milioane de barili din rezerva strategică de petrol.