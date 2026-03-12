„Astăzi, multe țări, în primul rând SUA, încep să înțeleagă mai bine rolul cheie și sistemic al petrolului și gazelor rusești în asigurarea stabilității economiei globale, precum și ineficiența și natura distructivă a sancțiunilor împotriva Rusiei”, a transmis Dmitriev pe Telegram, potrivit CNN.

Comentariile lui Dmitriev au venit în contextul în care prețurile petrolului au depășit din nou 100 de dolari pe baril în timpul tranzacțiilor nocturne, pe fondul continuării războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, care afectează aprovizionarea globală cu combustibil.

Ca urmare a penuriei, SUA au acordat Indiei o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra petrol rusesc, în ciuda campaniei de presiune îndelungate a lui Trump asupra New Delhi pentru a renunța la petrolul rusesc.

Dmitriev a declarat că el și reprezentanții administrației Trump au discutat despre proiecte care ar putea „contribui la restabilirea relațiilor ruso-americane și la criza actuală de pe piețele globale de energie”.