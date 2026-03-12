Prima pagină » Știri externe » Lorzii pleacă: Marea Britanie îi scoate din Parlament pe nobilii ereditari după 700 de ani

Lorzii pleacă: Marea Britanie îi scoate din Parlament pe nobilii ereditari după 700 de ani

Secole de tradiție politică britanică se vor încheia în scurt timp, după ce Parlamentul Regatului Unit va vota pentru eliminarea aristocraților ereditari din Camera Lorzilor, nealeși.
Membrii camerei superioare a parlamentului britanic au retras obiecțiile față de legislația adoptată de Camera Comunelor cu privire la lorzi, care a înlăturat zeci de duci, conti și viconti care au moștenit locuri în Parlament, pe lângă titlurile lor aristocratice, potrivit AP.

Ministrul Nick Thomas-Symonds, a declarat că schimbarea a pus capăt „unui principiu arhaic și nedemocratic”.

„Parlamentul nostru ar trebui să fie întotdeauna un loc unde talentele sunt recunoscute și meritele contează”, a spus el. „Nu ar trebui să fie niciodată o galerie a rețelelor de foști elevi și nici un loc unde titlurile, multe dintre ele fiind acordate cu secole în urmă, dețin puterea asupra voinței poporului.”

Camera Lorzilor joacă un rol important în democrația parlamentară a Marii Britanii, examinând legislația adoptată de Camera Comunelor aleasă. Însă criticii susțin de mult timp că este greoaie și nedemocratică.

Sfârșitul a peste șapte secole de serviciu din partea lorzilor

Proiectul de lege va intra în vigoare odată ce regele Charles al III-lea va acorda sancțiunea regală – o formalitate – iar parii ereditari vor părăsi Camera la sfârșitul sesiunii actuale a Parlamentului, în primăvara aceasta, finalizând un proces politic început în urmă cu un sfert de secol. În termenii Lorzilor, este vorba de o acțiune rapidă.

Partidul Laburist își menține angajamentul de a înlocui în cele din urmă Camera Lorzilor cu o a doua cameră alternativă, care să fie „mai reprezentativă pentru Regatul Unit”. Dacă ne luăm după experiența trecută, schimbarea va veni lent.

„Așadar, iată-ne la sfârșitul a peste șapte secole de serviciu din partea colegilor ereditari în acest Parlament”, a declarat Nicholas True, liderul Partidului Conservator din opoziție din Camera Lorzilor.

„Mii de colegi și-au slujit națiunea aici și s-au făcut mii de îmbunătățiri legislative. Nu a fost vorba doar de o istorie stereotipă a reacției în hermină. Mulți dintre acești oameni, fără îndoială, aveau defecte, dar, în cea mai mare parte, și-au slujit națiunea cu credință și cu bine””, a spus el.

