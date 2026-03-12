Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că ucrainenii i-au amenințat familia

Viktor Orban și aliații săi par să folosească disputa pentru a obține câștiguri politice maxime înainte de alegerile de luna viitoare, care ar putea pune capăt guvernării de 16 ani a guvernului său naționalist, relatează The Guardian.

Orban a publicat miercuri seară o înregistrare video în care pretinde că vorbește la telefon cu fiicele sale. „Sunt sigur că veți vedea la știri că ucrainenii m-au amenințat nu doar pe mine, ci și pe dumneavoastră”, a spus el, aparent emoționat. „Copiii mei și nepoții mei… Trebuie să luăm asta în serios, dar nu trebuie să ne fie frică.”

Se pare că Orban răspundea la cuvintele lui Hrihoriy Omelchenko, un politician pensionar care a servit în serviciul de securitate SBU al Ucrainei în anii 1990. El l-a amenințat pe Orban într-un interviu televizat din această săptămână, sugerând că forțele de ordine l-ar putea vâna pe liderul maghiar dacă nu își schimbă poziția anti-ucraineană.

Anterior, Volodimir Zelenski amenințase că „va da adresa acestei persoane forțelor noastre armate” în timp ce vorbea despre Orban, comentarii care i-ar fi determinat pe aliații europeni să-i ceară președintelui ucrainean să-și modereze retorica.

Viktor Orban, relații complicate cu Kievul

Orban a fost mult timp cel mai pro-rus lider al națiunilor UE, ceea ce a dus la relații complicate cu Kievul, dar, întrucât sondajele îl plasează cu până la 20 de puncte în spatele contracandidatului său Péter Magyar înainte de alegerile parlamentare de luna viitoare, campania anti-Ucraina din Ungaria a intrat în plină desfășurare.

Declanșatorul ultimei runde de tensiuni a fost afirmația Ucrainei că va dura câteva săptămâni pentru a repara o conductă de petrol care transportă petrol rusesc în Ungaria, conductă care ar fi fost avariată într-un atac cu drone rusești.