Războiul din Ucraina, ziua 1333. Zelenski, după întâlnirea cu Trump: Încetarea focului trebuie să fie primul pas

Zelenski, după întâlnirea cu Trump: Încetarea focului trebuie să fie primul pas
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că cea mai dificilă problemă în timpul negocierilor de pace va fi cea legată de teritoriu, însă a subliniat că obținerea unei încetări a focului trebuie să fie primul pas.
Zelenski a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă susținută după discuțiile avute la Casa Albă cu președintele american Donald Trump.
„Poziția noastră este că, mai întâi, avem nevoie de o încetare a focului. Trebuie să ne așezăm, să vorbim și să înțelegem unde ne aflăm. Cred că acesta este cel mai important prim pas”, a spus Zelenski.
Potrivit acestuia, Trump a înțeles această abordare.
„Cred că președintele Donald Trump înțelege că cea mai dificilă întrebare, în orice tip de negocieri, în orice format, va fi cea privind teritoriul”, a declarat Zelenski.
Principalul subiect al discuțiilor dintre Zelenski și Trump a fost modul de a intensifica presiunea asupra Rusiei pentru a obține pacea.
Trump a avut anterior o convorbire pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu liderul rus Vladimir Putin. El a afirmat că intenționează să se întâlnească cu Putin la Budapesta, pentru a discuta posibilitatea de a pune capăt „războiului fără glorie” dintre Rusia și Ucraina.
Ucraina va primi 165 de milioane de euro în 2026 din partea Coaliției pentru Capabilități de Deminare
În anul 2026, Coaliția pentru Capabilități de Deminare intenționează să aloce cel puțin 165 de milioane de euro pentru a sprijini Ucraina cu echipamente și utilaje destinate operațiunilor de deminare, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării, citat de agenția Ukrinform.
Potrivit sursei, aceste acorduri preliminare au fost prezentate de Rolandas Kiškis, coordonatorul coaliției și reprezentant al Ministerului Apărării Naționale din Lituania, în timpul unei vizite efectuate în Ucraina.
În cadrul discuțiilor cu specialiștii din Ministerul Apărării și Forțele Armate ale Ucrainei, a fost analizat proiectul planului operațional pentru 2026 privind implementarea foii de parcurs a Coaliției.
Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția de vehicule mecanizate de deminare, traule de curățare a minelor, sisteme de deminare la distanță, vehicule de teren, detectoare de metale, dispozitive de vedere nocturnă, costume de protecție pentru geniști și echipamente anti-dronă.
Implementarea acestor măsuri va consolida semnificativ capacitățile Ucrainei în domeniul deminării militare și umanitare, va accelera eliberarea terenurilor de materiale explozive și va facilita reluarea utilizării economice a zonelor afectate.
De asemenea, partenerii internaționali vor contribui cu resurse suplimentare pentru organizarea de cursuri specializate de deminare, pregătind experți ucraineni conform standardelor NATO și IMAS (International Mine Action Standards).
La întâlnire au participat și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Islandei și ai grupului de sprijin NATO în Ucraina.
Coaliția pentru Capabilități de Deminare reunește 23 de țări, printre care: Ucraina, Belgia, Regatul Unit, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, Germania, Polonia, Slovacia, Ungaria, Franța, Finlanda, Croația, Cehia, Suedia și Japonia.
Canada, Țările de Jos și Statele Unite participă ca observatori și parteneri ai Coaliției.