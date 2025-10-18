Războiul din Ucraina, ziua 1333. Zelenski, după întâlnirea cu Trump: Încetarea focului trebuie să fie primul pas

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că cea mai dificilă problemă în timpul negocierilor de pace va fi cea legată de teritoriu, însă a subliniat că obținerea unei încetări a focului trebuie să fie primul pas.

Zelenski a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă susținută după discuțiile avute la Casa Albă cu președintele american Donald Trump.

„Poziția noastră este că, mai întâi, avem nevoie de o încetare a focului. Trebuie să ne așezăm, să vorbim și să înțelegem unde ne aflăm. Cred că acesta este cel mai important prim pas”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, Trump a înțeles această abordare.

„Cred că președintele Donald Trump înțelege că cea mai dificilă întrebare, în orice tip de negocieri, în orice format, va fi cea privind teritoriul”, a declarat Zelenski.

Principalul subiect al discuțiilor dintre Zelenski și Trump a fost modul de a intensifica presiunea asupra Rusiei pentru a obține pacea.

Trump a avut anterior o convorbire pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu liderul rus Vladimir Putin. El a afirmat că intenționează să se întâlnească cu Putin la Budapesta, pentru a discuta posibilitatea de a pune capăt „războiului fără glorie” dintre Rusia și Ucraina.