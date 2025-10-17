Trump și Zelenski s-au întâlnit la Casa Albă | SUA dorește încheierea războiului fără rachete Tomahawk

Timp de aproape 40 de minute, președintele SUA, Donald Trump, dar și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au oferit declarații de presă pe tema Războiului din Ucraina, posibilul armistițiu, dar și livrarea rachetelor Tomahawk, demers pe care SUA nu și l-ar dori.

Declarațiile de presă au fost urmate de întâlnirea propriu – zisă dintre Trump și Zelenski, care a fost gândită sub formă de „prânz de lucru”, la care au participat și câțiva membrii din Cabinetul SUA, printre care JD Vance, vicepreședintele SUA, dar și Marco Rubio, secretarul de stat.

După prânzul de lucru, Trump a fost văzut plecând de la Casa Albă în elicopterul său privat. Președintele nu a dorit să vorbească cu presa. El a plecat acasă, în statul Florida, pentru weekend.

Zelenski a susținut declarații de presă în curtea Casei Albe, pe marginea discuției avute de reprezentanții SUA, în spatele ușilor închise.

Trump, după întâlnirea cu Zelenski de la Casa Albă: Gata cu împușcăturile, moartea și cheltuielile enorme

Deși Trump a plecat cu elicopterul în Florida fără să vorbească cu jurnaliștii, el a postat ulterior un mesaj pe rețele sociale. Liderul SUA a descris întâlnirea drept una: „foarte interesantă și cordială”, și a făcut apel ca Rusia și Ucraina să ajungă la un armistițiu.

„Întâlnirea cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat cu tărie și președintelui Putin, că este timpul să se oprească uciderile și să se încheie un acord!(…)”, se arată într-un fragment din postarea pe Truth a președintelui SUA.

El a declarat ceea ce-și dorește să se întâmple mai departe, dar și ceea ce îl nemulțumește cu privire la Războiul din Ucraina.

Zelenski a refuzat să răspundă la întrebările privind rachetele Tomahawk

Președintele Ucrainean a confirmat că în cadrul prânzului de lucru liderii au discutat și problematica livrării de rachete Tomahawk spre Ucraina. „Desigur, am discutat despre rachetele cu rază lungă de acțiune”, a declarat el, citat de Sky News.

Totuși, liderul ucrainean a refuzat să ofere un răspuns concret. „Nu doresc să fac declarații în acest sens”. El a explicat care este motivul deciziei amânării acestui subiect.

Zelenski i-a sunat pe liderii Coaliției pentru Voință

Zelenski a anunțat în cadrul declarațiilor de la final că i-a sunat pe câțiva dintre liderii europeni ai coaliției pentru voință, pentru a-i pune la curent cu privire la demersurile hotărâte în cadrul întâlnirii cu Trump. Acesta a vorbit la telefon cu liderii UE, ai Italiei, Regatului Unit, dar și NATO.

Președintele SUA nu-și dorește escaladarea războiului din Ucraina

Trump a fost întrebat și dacă posibila furnizare de rachete Tomahawk l-ar putea determina pe Putin să se așeze la masa negocierilor. Acesta a declarat că „nu poate spune”, dar și că ceea ce-și dorește este doar să ajungă la un acord.

El a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei „ar putea însemna o escaladare mai mare, pot întâmpla multe lucruri rele”. El spune că și SUA au nevoie de rachete Tomahawk și „nu vrem să cedăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”.

Donald Trump, despre Summitul de la Budapesta: Este posibil ca Putin să mă păcălească pentru a câștiga timp

În cadrul conferinței, Donald Trump a fost întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin îl plimbă cu vorba pentru a câștiga timp propunând un alt summit față în față cu liderul american.

„Este posibil. Am fost păcălit toată viața de cei mai buni dintre ei. Dar sunt destul de bun la chestiile astea dacă vrea să facă o înțelegere”, a răspuns Donald Trump unei întrebări a jurnaliștilor.

Summitul de la Budapesta ar putea amâna decizia lui Trump cu privire la permiterea Ucrainei de a utiliza rachete de croazieră Tomahawk în război.

Trump, despre Ucraina: Am prefera să nu aibă nevoie de rachete Tomahawk, ca războiul să se termine

Întrebat ce se va întâmpla dacă SUA au nevoie de rachetele Tomahawk care ar putea fi vândute Ucrainei, Trump a declarat acesta este unul dintre motivele principale pentru care dorește să pună capăt războiului. El a declarat că ar dori să o facă fără rachete Tomahawk.

Zelenski intervenit apoi, adăugând că „acesta este un război tehnologic” și că are nevoie de drone și de alte rachete în plus față de Tomahawk.

El a declarat că ar vrea să colaboreze cu Trump pentru a obține ajutorul de care Ucraina are nevoie și pentru a consolida producția SUA.

Trump a înjurat când a fost întrebat despre președintele Venezuelei: „Nu vrea să se pună cu SUA”

Limbajul de băiat rău al lui Trump a făcut înconjurul planetei în câteva minute. Liderul american Donald Trump a înjurat în momentul în care a fost întrebat despre președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Incidentul s-a produs la Casa Albă în timpul declarațiilor pe care Trump le-a făcut înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski,

Zelenski: Putin trebuie „presat” să pună capăt războiului

În cadrul Conferinței de presă desfășurate la Casa Albă, Zelenski afirmă că atât Rusia, Ucraina și SUA trebuie să se așeze la masa negocierilor și să cadă de acord asupra unui armistițiu.

Zelenski precizează că Ucraina dorește pacea, dar susține că Putin trebuie „presat” să pună capăt războiului.

Zelensky adaugă că Ucraina este gata să negocieze „în orice format”.

Trump, despre un posibil armistițiu: Trebuie să rezolvăm problema

Trump a declarat că Putin și-ar dori să încheie războiul din Ucraina. Președintele Americii a declarat că el a avut o discuție telefonică de două ore cu Vladimir Putin. „Am discutat multe detalii”, a declarat Trump despre convorbire.

Putin „vrea să pună capăt conflictului. Cred că și președintele Zelenski vrea să pună capăt conflictului. Acum trebuie să ducem treaba la bun sfârșit”, a continuat el.

Zelenski speră că poate pune capăt războiului cu ajutorul lui Trump

Zelenski a mulțumit gazdelor sale și l-a felicittat pe Trump pentru acordul de încetare a focului din Gaza.

„Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dumneavoastră”, spune Zelenski. El a adăugat că Rusia „nu are prea multe succese pe câmpul de luptă”, potrivit BCC.

Zelenski a vorbit și despre întâlnirile desfășurate cu unele companii energetice, care se declară pregătite să investească după încheierea războiului.

Trump l-a complimentat pe Zelenski pentru „jacheta foarte elegantă” înainte de a începe declarațiile de presă propriu-zise.

Zelenski a ajuns la Casa Albă. Conferință de presă pe tema Războiului din Ucraina

Zelenski a ajuns la Casa Albă, în jurul orei 8:30, ora României. Acesta a fost salutat de Donald Trump, iar ulterior cei doi au susținut o serie de declarații, timp de 40 de minute, în cadrul cărora au răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Președintele american l-a așteptat pe Volodimir Zelenski la intrare în Casa Albă.

Cei doi au schimbat câteva replici, și-au dat mână și au fost fotografiați de jurnaliști.

Apoi, Trump și Zelenski au intrat în clădire, unde au discutat despre ultimele evoluții de pe front, dar și despre armele de care au nevoie ucrainenii pentru a rezista atacurilor rusești.

În așteptarea președintelui Zelenski la Casa Albă, soldații Marinei Americane s-au aliniat și defilează cu drapele SUA, dar și ale Ucrainei.

Livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, amânată până după întâlnirea Trump-Putin

Decizia privind Tomahawk-urile pentru Ucraina este amânată până după întâlnirea Trump-Putin la Budapesta.

Vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională din Rada Supremă, Iehor Cerniiev, vineri, într-o intervenție la postul public de televiziune ucrainean că posibila livrare a rachetelor americane Tomahawk către Ucraina a fost „pusă în așteptare”.

„Cred că, deocamdată, problema rachetelor Tomahawk va fi pusă în așteptare, dar discuțiile dintre Zelenski și Trump vor viza o serie de alte subiecte importante, precum furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană și cooperarea dintre întreprinderile noastre de apărare”, a declarat parlamentarul ucrainean, citat de Interfax-Ukraine.

Aflat în SUA, Zelenski s-a întâlnit joi cu producătorii de rachete Tomahawk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu producătorii de rachete Tomahawk.

Înainte de întâlnirea propriu – zisă cu Donald Trump, Zelenski s-a întâlnit joi cu principalii reprezentanți ai companiei Raytheon din domeniul Apărării din SUA.

„Am discutat despre capacitățile de producție ale Raytheon, posibilele modalități de cooperare pentru consolidarea apărării aeriene și creșterea capacităților Ucrainei în materie de rachete cu rază lungă de acțiune, precum și perspectivele producției ucraineano-americane”, a anunțat Zelenski pe Telegram.