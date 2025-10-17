Trump, despre Ucraina: Am prefera să nu aibă nevoie de rachete Tomahawk, ca războiul să se termine

Întrebat ce se va întâmpla dacă SUA au nevoie de rachetele Tomahawk care ar putea fi vândute Ucrainei, Trump a declarat acesta este unul dintre motivele principale pentru care dorește să pună capăt războiului. El a declarat că ar dori să o facă fără rachete Tomahawk.

Zelenski intervenit apoi, adăugând că „acesta este un război tehnologic” și că are nevoie de drone și de alte rachete în plus față de Tomahawk.

El a declarat că ar vrea să colaboreze cu Trump pentru a obține ajutorul de care Ucraina are nevoie și pentru a consolida producția SUA.

Președintele Ucrainei a sugerat un schimb de armament

Zelensky a fost întrebat dacă sugerează un fel de comerț sau schimb. El a răspuns afirmativ:

„Avem o propunere importantă cu dronele noastre” – ceea ce a provoacat zâmbete și aprobare din partea lui Trump, care a spus că ar fi interesat de asta.

„Ei produc drone foarte bune”, a declarat el.

Dar Trump a adăugat că are și obligația de a se asigura că SUA are „stocuri complete” de armament necesar.

„Deci vom discuta despre rachetele Tomahawk… am prefera să nu aibă nevoie de rachete Tomahawk, am prefera ca războiul să se termine”.

Trump a discutat cu Putin două ore la telefon

Președintele Americii a declarat că a purtat joi o discuție telefonică de două ore cu Vladimir Putin. „Am discutat multe detalii”, a declarat Trump despre convorbire.

Putin „vrea să pună capăt conflictului. Cred că și președintele Zelenski vrea să pună capăt conflictului. Acum trebuie să ducem treaba la bun sfârșit”, a continuat el.

Trump nu vrea escaladarea conflictului

Trump a fost întrebat de BBC și dacă posibila furnizare de rachete Tomahawk l-ar putea determina pe Putin să se așeze la masa negocierilor. Acesta a declarat că „nu poate spune”, dar și că ceea ce-și dorește este doar să ajungă la un acord.

El a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei „ar putea însemna o escaladare mai mare, pot întâmpla multe lucruri rele”. El spune că și SUA au nevoie de rachete Tomahawk și „nu vrem să cedăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”.