Trump și Zelenski, întâlnire la Casa Albă / Problema rachetelor Tomahawk „pusă în așteptare”

Odată ce ajunge la Casa Albă, Zelenski va fi salutat de Donald Trump, iar apoi, cei doi lideri vor intra în Biroul Oval. Întâlnirea dintre cei doi lideri va dura în jur de 15 minute, fiind apoi urmată de un prânz bilateral.

În urma întâlnirii, cei doi lideri ar putea da declarații de presă, însă acest lucru nu a fost confirmat deocamdată.

Livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, amânată până după întâlnirea Trump-Putin

Decizia privind Tomahawk-urile pentru Ucraina este amânată până după întâlnirea Trump-Putin la Budapesta.

Vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională din Rada Supremă, Iehor Cerniiev, vineri, într-o intervenție la postul public de televiziune ucrainean că posibila livrare a rachetelor americane Tomahawk către Ucraina a fost „pusă în așteptare”.

„Cred că, deocamdată, problema rachetelor Tomahawk va fi pusă în așteptare, dar discuțiile dintre Zelenski și Trump vor viza o serie de alte subiecte importante, precum furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană și cooperarea dintre întreprinderile noastre de apărare”, a declarat parlamentarul ucrainean, citat de Interfax-Ukraine.

Aflat în SUA, Zelenski s-a întâlnit joi cu producătorii de rachete Tomahawk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu producătorii de rachete Tomahawk.

Înainte de întâlnirea propriu – zisă cu Donald Trump, Zelenski s-a întâlnit joi cu principalii reprezentanți ai companiei Raytheon din domeniul Apărării din SUA.

„Am discutat despre capacitățile de producție ale Raytheon, posibilele modalități de cooperare pentru consolidarea apărării aeriene și creșterea capacităților Ucrainei în materie de rachete cu rază lungă de acțiune, precum și perspectivele producției ucraineano-americane”, a anunțat Zelenski pe Telegram.