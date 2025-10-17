Aflat în SUA, Zelenski s-a întâlnit joi cu producătorii de rachete Tomahawk

Zelenski a ajuns încă joi la Washington pentru a participa la întâlnirea alături de Donald Trump.

Subiectul principal pe masa de discuții este reprezentat de posibilele livrări de rachete Tomahawk, armanent cu rază lungă de acțiune, care care poate lovi ținte aflate până la 2.500 de kilometri depărtare.

În acest sens, înainte de întâlnirea propriu – zisă cu Donald Trump, Zelenski s-a întâlnit joi cu principalii reprezentanți ai companiei Raytheon din domeniul Apărării din SUA.

„Am discutat despre capacitățile de producție ale Raytheon, posibilele modalități de cooperare pentru consolidarea apărării aeriene și creșterea capacităților Ucrainei în materie de rachete cu rază lungă de acțiune, precum și perspectivele producției ucraineano-americane”, a anunțat Zelenski pe Telegram.

Compania Raytheon produce, printre altele, și rachete Tomahawk, armament pe care Ucraina ar dori să-l achiziționeze din SUA. Zelenski își dorește să-l convingă pe președintele Donald Trump să furnizeze Kievului acest tip de armament.

Întâlnirea dintre Zelenski și Donald Trump se va desfășura vineri la Casa Albă, începând cu ora 20:00 (ora României).