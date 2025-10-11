Posibila livrare de rachete Tomahawk: Ucraina promite „semnale pozitive”, dar situația este încă incertă

Într-o conferință de presă desfășurată vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Ucraina, Heorhii Tykhyi, a precizat că Ucraina nu a primit încă un răspuns negativ din partea SUA în ceea ce privește eventuala livrare de rachete Tomahakw, relatează Ukrainska Pravda.

Oficialul a precizat că Ucraina primește semnale pozitive din partea Statelor Unite, dar și a președintelui Donald Trump în ceea ce privește posibila furnizare de rachete.

„Aș dori să vă reamintesc că Ucraina a ridicat problema primirii acestor rachete mai devreme – sub administrația americană anterioară. La acel moment, răspunsul a fost ′nu′. De data aceasta, nu a existat un ′nu′”, a declarat Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Externelor.

Reprezentantul de presă a mai precizat că SUA și Ucraina desfășoară „o discuție foarte detaliată și activă despre posibilitatea furnizării acestor rachete”.

„În prezent, echipele ucrainene și americane colaborează pentru a coordona toate detaliile, a discuta toate nuanțele – în ce forme, în ce configurații și care dintre aceste rachete ar putea fi furnizate Ucrainei. Desigur, observăm diverse reacții din partea Rusiei cu privire la acest subiect, întrucât vorbim despre arme foarte puternice”, a declarat Tykhyi vineri.

Trump mai are nevoie de timp de gândire

La începutul acestei săptămâni, Trump a precizat că a „cam luat o decizie” în ceea ce privește livrarea de rachete Tomahawk în Ucraina. Totuși, președintele SUA a spus că nu își dorește o eventuală escaladare conflictului cu Rusia și, de asemenea, are nevoie să pună „câteva întrebări”, a menționat acesta într-o conferință de presă desfășurată la Casa Albă, potrivit Ukrainska Pravda.

Sâmbătă, cei doi președinți au avut o discuție telefonică, în cadrul căreia au vorbit, printre altele, și chestiuni privind întărirea Apărării aeriene a Ucrainei, însă nu a precizat concret dacă planurile includ sau nu și furnizarea de rachete Tomahawk.

„Am discutat despre oportunitățile de consolidare a Apărării aeriene, precum și despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”, a precizat Zelenski, sâmbătă după-amiază, pe X.

Federația Rusă amenință SUA

În ceea ce-l privește pe Vladimir Putin, liderul de la Kremlin a precizat vineri că Moscova va consolida apărarea Aeriană în eventualitatea în care Kievul va primi rachete. Acesta se arată sceptic, acuzând că situația ar fi o „cacealma” și totodată a precizat că dacă într-adevăr Ucraina va ataca Federația Rusă cu rachete Tomahawk furnizate de SUA, „relațiile diplomatice dintre Moscova și Washington” se vor deteriora.