Prima pagină » Știri externe » Primul exemplar al benzilor desenate cu Superman, care fusese furat de la Nicolas Cage, s-a vândut cu 15 milioane de dolari

Primul exemplar al benzilor desenate cu Superman, care fusese furat de la Nicolas Cage, s-a vândut cu 15 milioane de dolari

Un exemplar rar al benzilor desenate din 1938, furat în trecut de la actorul Nicolas Cage, a fost vândut unui colecționar anonim pentru 15 milioane de dolari.
Primul exemplar al benzilor desenate cu Superman, care fusese furat de la Nicolas Cage, s-a vândut cu 15 milioane de dolari
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 ian. 2026, 01:41, Știri externe

Vânzarea privată a exemplarului numărul 1 din Action Comics, furat cândva din casa actorului Nicolas Cage și returnat acestuia după mai bine de un deceniu, a fost anunțată vineri, potrivit BBC.

Recordul precedent pentru vânzarea unei benzi desenate a fost stabilit în noiembrie, când un Superman impecabil, numărul 1, a fost vândut cu 9,12 milioane de dolari la o licitație . Ambele vânzări depășesc cu mult prețul inițial de 10 cenți – sau aproximativ 2,25 dolari în moneda de astăzi.

Debutul lui Superman este una dintre numeroasele povești antologate în Action Comics nr. 1, care este recunoscută pe scară largă pentru definirea genului supereroilor așa cum îl cunoaștem astăzi. Se crede că există mai puțin de 100 de exemplare.

Vânzarea de benzi desenate Action Comics de vineri a fost negociată de Metropolis Collectibles/Comic Connect, cu sediul în New York, care a declarat că atât proprietarul, cât și cumpărătorul au dorit să rămână anonimi.

Valoarea a fost umflată de asocierea cu Nicolas Cage

Brokerul a declarat că exemplarul a primit un rating de nouă din zece puncte de către Certified Guaranty Company, specializată în autentificarea obiectelor de colecție, ceea ce îl face exemplarul cu cel mai mare punctaj al benzilor desenate de până acum.

Brokerul a declarat că valoarea sa a fost umflată și mai mult de asocierea sa cu starul de la Hollywood, Nicolas Cage.

Vedeta din „Con Air” și „National Treasure” a achiziționat acest exemplar în 1996 pentru 150.000 de dolari – un record la acea vreme. Însă banda desenată a fost furată în timpul unei petreceri de la casa lui Cage în 2000 și găsită abia – într-un depozit din California – în 2011.

„În acea perioadă de 11 ani, valoarea sa a crescut vertiginos. Hoțul i-a adus lui Nicolas Cage mulți bani furând-o”, a declarat Stephen Fishler, CEO al Metropolis/ComicConnect.

Cage și-a primit înapoi exemplarul și, șase luni mai târziu, l-a vândut la licitație pentru 2,2 milioane de dolari.

Fishler a comparat istoria benzii desenate cu furtul Mona Lisei lui Leonardo Da Vinci din muzeul Luvru din Paris în 1911, care a transformat opera, pe atunci puțin cunoscută, în cea mai faimoasă pictură din lume.

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor