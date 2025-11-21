Un exemplar original Superman #1 s-a vândut cu 9 milioane de dolari

O copie originală Superman #1, publicată în 1939 și considerată una dintre cele mai rare și valoroase benzi desenate din lume, a fost adjudecată joi pentru 9,12 milioane de dolari, anunță casa de licitații Heritage Auctions.

Conform NBC News, suma depășește cu 3 milioane precedentul record pentru un comic book, stabilind un nou reper în lumea colecționarilor.

Exemplarul a fost găsit de trei frați din nordul Californiei în timp ce goleau casa mamei lor, recent decedată.

Femeia le spusese de-a lungul anilor că deține reviste originale din anii ’30, însă nimeni nu îi dăduse crezare, povestea circulând în familie ca o legendă.

Starea de conservare a benzii desenate este considerată excepțională.

Compania CGC, specializată în evaluarea colecțiilor, i-a acordat nota 9 din 10, un scor rar și „fără precedent” pentru această ediție.

Vicepreședintele Heritage Auctions, Lon Allen, a spus că volumul reprezintă „un moment de referință în istoria culturii pop” și că are „o poveste demnă de un film”.

Superman #1 marchează prima dată când un supererou apare într-o revistă dedicată exclusiv lui, după succesul personajului în „Action Comics #1” din 1938.

Coperta promite „povestea completă a îndrăznețelor aventuri ale unicului Superman”, prezentându-l în binecunoscuta combinație roșu-albastru.

Raritatea acestei ediții este amplificată de faptul că DC Comics a imprimat pe spatele revistei o imagine decupabilă, ceea ce a făcut ca majoritatea copiilor să taie coperta, reducând drastic numărul exemplarelor rămase în stare bună.