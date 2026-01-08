FBI-ul preia ancheta uciderii unei femei de către un agent de emigrări și restricționează accesul statului Minnesota la probe

Într-un comunicat, Biroul de Arestări Criminale din Minnesota (BCA) a declarat că inițial a fost solicitat să ajute la investigarea împușcăturilor, înainte ca oficialii federali să „își schimbe cursul” și să declare că ancheta va fi „condusă exclusiv de FBI”. După ce i s-a revocat accesul la materialele cazului, martori și probe, BCA a declarat că a trebuit să se retragă „cu reticență” din anchetă, potrivit The Guardian.

Într-o conferință de presă de joi, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a negat că BCA a fost exclusă din anchetă și a spus că este o chestiune de jurisdicție. „Nu au fost eliminați”, a spus ea. „Nu au nicio jurisdicție în această anchetă”.

Însă guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat într-o conferință de presă că „Minnesota trebuie să facă parte din această anchetă. Pare foarte, foarte dificil să obținem un rezultat corect. Și spun asta doar pentru că oamenii aflați în poziții de putere și-au dat deja cu părerea.”

Administrația Trump acuză victima

Într-adevăr, schimbarea de decizie din partea forțelor de ordine federale vine în contextul în care administrația Trump continuă să justifice împușcătura mortală de miercuri, acuzând-o pe Good de implicare într-un „act de terorism intern” și susținând că agentul ICE care a împușcat-o a acționat în „autoapărare”, susținând că a încercat să-l calce în picioare.

Această narațiune contrazice înregistrările video ale incidentului, care au fost distribuite pe scară largă online. Acestea o arată pe Good dând cu spatele la mașina și lăsând să treacă cel puțin un vehicul ICE înainte ca un ofițer să-i spună să coboare din mașină. Apoi ea încearcă să se întoarcă și să plece cu mașina. Agentul o împușcă de mai multe ori, rămâne în mișcare și pleacă aparent nevătămată, în timp ce mașina ei se izbește de un stâlp de iluminat și de un vehicul parcat.