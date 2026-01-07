Prima pagină » Știrile zilei » Un agent american de imigrare a omorât o femeie în timpul unei operațiuni din Minneapolis

Un agent american de imigrare a omorât o femeie în timpul unei operațiuni din Minneapolis

Un agent al Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) a împușcat mortal o femeie care ar fi încercat să să lovească forțele de ordine cu mașina în contextul unei ample operațiuni de combatere a migrației ilegale din orașul Minneapolis din statul Minnesota.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 ian. 2026, 20:57, Știri externe

Incidentul a avut loc într-un cartier rezidențial din Minneapolis, unde un agent ICE a  a deschis focul asupra unei femei aflate în propriul vehicul. Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, citat de Associated Press, femeia ar fi încercat să treacă cu mașina peste agenții aflați la fața locului.

Începând cu anul 2024, aceasta este a cincea persoană ucisă în operațiuni de combaterea a migrației ilegale. 

Orașele Minneapolis și St. Paul se află într-o stare de tensiune după ce Departamentul a anunțat lansarea unei operațiuni la care participă 2.000 de agenți ICE.

După ce s-a petrecut tragedia, zeci de protestatari s-au adunat la locul incidentului, exprimându-și furia față de autoritățile locale și federale. 

Aceștia au scandat împotriva Serviciului, lozinci precum „Rușine” și „ICE, afară din Minnesota”.  

La incident a reacționat și primarul Jacob Frey. Acesta a transmis: „Cerem ca ICE să părăsească imediat orașul și statul. Suntem fermi alături de comunitățile noastre de imigranți și refugiați”. 

