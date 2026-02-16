Prima pagină » Social » Un bărbat și-a ucis fratele mai mare, într-un sat din Vrancea

Un bărbat și-a ucis fratele mai mare, într-un sat din Vrancea

Un bărbat de 66 de ani și-a ucis fratele mai mare, în vârstă de 68 de ani. Crima a avut loc în comuna Vidra, județul Vrancea.
Bărbatul de 68 de ani a fost găsit mort în casă, duminică, transmite Poliția Vrancea. Acesta avea mai multe leziuni în zona capului, brațelor, precum și a abdomenului.

Din verificările făcute de polițiști, a reieșit faptul că bărbatul a fost agresat de fratele său, un bărbat de 66 de ani, din aceeași localitate, Vidra.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor în forma violenței în familie.

Fratele acuzat de crimă a fost reținut pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar luni va fi prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Dosarul penal a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

