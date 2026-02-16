Pista unui aeroport din România a înghețat. Zborurile au fost rerutate sau anulate

Temperaturile negative accentuate, coroborate cu rafale de vânt ce au atins până la 30 de noduri (aproximativ 55 km/h), au intensificat procesul de reînghețare a suprafeței de rulare, în contextul codului galben de vreme rea emis pentru nordul Moldovei, scrie News Bucovina.

Reprezentanții Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare Suceava au anunțat că vântul puternic a diminuat eficiența tratamentelor antiderapante aplicate pe parcursul nopții, ceea ce a afectat temporar coeficientul de aderență necesar desfășurării operațiunilor aeronautice în condiții de siguranță.

Ca urmare a situației generate de pista înghețată de pe aeroportul Suceava, mai multe curse aeriene au fost rerutate către aeroporturi alternative. Alte zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri, deciziile fiind luate de companiile aeriene în baza procedurilor operaționale și a evaluărilor de siguranță.

Oficialii aeroportului subliniază că astfel de măsuri sunt necesare pentru prevenirea oricărui risc asociat decolărilor și aterizărilor în condiții meteo severe. Pasagerii afectați au fost informați prin canalele operatorilor aerieni, fiind sfătuiți să verifice constant statusul zborurilor.

Estimări de remediere

În cursul dimineții de luni, intensitatea vântului a scăzut semnificativ, permițând echipelor tehnice să intervină eficient pentru readucerea pistei în parametri operaționali. Conducerea aeroportului estimează că situația va fi remediată în aproximativ o oră, urmând ca traficul aerian să revină treptat la normal.

„Siguranța operațiunilor aeronautice rămâne prioritatea absolută”, a declarat Marian Voinescu, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Suceava.

Autoritățile aeroportuare reamintesc pasagerilor că, pe durata sezonului rece, condițiile meteorologice pot genera modificări rapide ale programului de zbor, motiv pentru care informarea din surse oficiale este esențială.