Singurul avion cu zbor direct din România în SUA se apropie de „iadul alb” din New York, unde sunt anulate sute de curse. Cele mai recente informații operaționale despre aterizare

Avionul cu primul zbor direct, după 20 ani, și unicul din prezent de pe aeroportul Otopeni din București către aeroportul John F. Kennedy din New York, operat de compania Hisky, are mai puțin de două ore până la ora programată pentru aterizare.

Cursa era programată să decoleze la 9:35, dar a părăsit pista Aeroportului Internațional „Henry Coandă” la ora 10:07, conform datelor în timp real publicate de platforma Flighradar.

Avionul are o capacitate de 274 de locuri, dar informații privind gradul de ocupare nu sunt disponibile pentru a fi date publicității.

Acesta este penultima cursă pentru românii sau expații care vor să zboare direct din România pentru a pretrece Anul Nou în SUA.

Conform informațiilor operaționale obținute de reporterul Mediafax, prognoza meteo de la ora publicării permit aterizarea chiar la New York.

Situația este în permamentă monitozrizată și, în cazul unei schimbări în direcția curenților sau alte modificări, procedura este de redirecționare pe cel mai apropiat aeroport dacă nu se poate ateriza pe JFK.

Potrivit Fligtradar pe cele trei aeroporturi din New York – JFK, Newark și LaGuardia, au fost anulate peste 520 de zboruri, iar mâine urmează să fie anulate alte aproape 290.

Un an si jumătate de la reluarea curselor directe spre SUA

Primul zbor direct cu destinația New York, după o pauză de peste 20 de ani, a decolat de pe aeroportul Otopeni pe 7 iunie 2024,Acesta este operat de HiSky, companie lansată în anul 2021

Destinația este operată cu patru frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri, vineri și sâmbătă cu retur în aceleași zile.

Călătoria transatlantică de la București durează puțin peste 10 ore.

Zborurile sunt efectuate cu o aeronavă wide-body modernă, Airbus A330-200, care oferă pasagerilor, pe lângă posibilitatea călătoriei fără escală și acces la conținut multimedia, pe întreaga durată a călătoriei.

Potrivit reprezentanților companiei, în anul care a trecut de la inaugurare, mai mult de 40.000 de pasageri au călătorit cu un zbor direct HiSky, între București și New York. Compania va lansa in iunie anul viitor un zbor direct și spre Chicago.