New York, paralizat: 1.700 zboruri anulate

Serviciul Național de Meteorologie avertizează: ninsori abundente lovesc New York-ul și zonele învecinate.

Se așteaptă acumulări de între 12 și 20 de centimetri de zăpadă în mai multe zone. În vestul Pennsylvaniei există risc ridicat de ploaie înghețată. Gheața se va forma pe drumuri și linii electrice.

Peste 1.700 de zboruri anulate

Sute de zboruri au fost anulate pe aeroporturile principale din New York și New Jersey. Transportul aerian din nord-estul țării este paralizat. Peste 1.700 de zboruri au fost anulate în total, conform Reuters.

New York, aproape pustiu

Străzile aglomerate din Manhattan erau aproape pustii. Lexington Avenue și Park Avenue din Upper East Side, cu brazii de Crăciun iluminați, stăteau goale. Locuitorii au rămas în case.

Autoritățile cer prudență

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți. Recomandările sunt clare: limitați călătoriile și pregătiți-vă pentru posibile întreruperi ale serviciilor. Energia electrică ar putea fi afectată în zonele cu formare de gheață.

Furtuna arctică a lovit și alte zone ale țării, întinzându-se pe o suprafață care afectează peste 40 de milioane de oameni.

Singurul avion cu zbor direct din România în SUA a aterizat la New York

În altă ordine de idei, pasagerii de pe aeronava Hisky H4101, singura cursă transatlantică cu punct de pornire din România, au decolat vineri dimineața de pe Otopeni și au aterizat la 12:04 New York, ora locală, cu 21 de minute mai devreme decît ora programată, 12:25 (19:25, ora României). Cursa este operată cu un Airbus A330-243, cu o capacitate de 274 de locuri.

Între timp, pe cele trei aeroporturi ale metropolei de pe coasta estică a Statelor Unite ale Americii, din cauza condițiilor meteo extreme, erau anulate peste 500 de zboruri, urmate mâine de alte aproape 300