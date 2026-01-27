Italia declară stare de urgență. Pagubele provocate de furtună depășesc 1,5 miliarde de euro

Sicilia a fost afectată în mod deosebit, guvernatorul regional Renato Schifani estimând pagubele la peste 1,5 miliarde de euro, porivit ANSA. Furtuna, numită Ciclonul Harry, a afectat sectorul turistic și hotelier din Sicilia, în special în jurul stațiunii Taormina, scrie Bloomberg.

Pierderile estimate în Sicilia continuă să crească pe măsură ce apar daune suplimentare.

Ministrul italian al Protecției Civile, Nello Musumeci, a declarat că fondurile de urgență vor fi utilizate pentru a finanța măsurile inițiale de intervenție. Ciclonul Harry a provocat săptămâna trecută furtuni dezastruoase în sudul Italiei, vânturi puternice și inundații de-a lungul coastei ionice a Siciliei, provocând pagube zonelor de coastă și infrastructurii.

Valuri uriașe, ploi torențiale și mări agitate prelungite au lovit anumite zone din Sicilia, Calabria și Sardinia, distrugând promenadele din unele orașe de coastă.