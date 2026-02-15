Prima pagină » Știri externe » Atac de amploare asupra unui port rusesc de la Marea Neagră

Atac de amploare asupra unui port rusesc de la Marea Neagră

Un atac de amploare a vizat un port rusesc de la Marea Neagră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ucrainenii au atacat portul Taman. Autoritățile locale vorbesc despre pagube însemnate.
Sursa: X
Petru Mazilu
15 feb. 2026, 10:04, Politic

Un port din sudul Rusiei a fost avariat într-un atac ucrainean care a avut loc pe parcursul nopții, potrivit Sky News.

Guvernatorul din Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunțat că „mai multe incendii” au izbucnit în timpul atacului cu drone din portul Taman.

De asemenea, au fost raportate pagube în satele din apropiere, a spus el.

„Un rezervor de petrol, un depozit și terminale au fost avariate”, a mai anunțat guvernatorul pe Telegram.

Totodată, două persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, a precizat Veniamin Kondratiev.

