Ucraina lovește un depozit major de muniții al armatei ruse în regiunea Volgograd

Forțele Armate ale Ucrainei au lovit un depozit major de muniții aparținând armatei ruse, situat în apropierea localității Kotluban din regiunea Volgograd, potrivit Statului Major ucrainean.

Ținta ar fi fost un arsenal al Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU), considerat unul dintre cele mai mari centre de stocare pentru rachete, muniții și materiale explozive folosite de armata rusă.

Potrivit părții ucrainene, atacul a fost efectuat cu rachete FP-5 Flamingo. La scurt timp după impact au fost înregistrate explozii puternice, urmate de detonări secundare. Evaluarea completă a pagubelor este în curs.

Autoritățile regionale ruse au confirmat izbucnirea unui incendiu la o instalație a Ministerului Apărării, pe care l-au pus pe seama unui atac nocturn. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a declarat că au fost dispuse evacuări pentru protejarea civililor din cauza riscului unor noi explozii în timpul intervenției pompierilor.

Canale de monitorizare și locuitori din zonă au relatat despre explozii puternice și un incendiu de amploare la instalația militară, precum și despre activitatea sistemelor de apărare antiaeriană. Ministerul rus al Apărării a anunțat ulterior că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus 106 drone ucrainene în mai multe regiuni, inclusiv una deasupra Volgogradului, fără a menționa însă un atac cu rachetă asupra depozitului.

Date din surse deschise, citate de presa rusă, indică faptul că zona lovită include unitatea militară 57229/51, unde se află un arsenal GRAU.