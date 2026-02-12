Posibil nou episod de iarnă la începutul săptămânii viitoare: ninsori extinse, inclusiv în sud și sud-est

O rulare a modelului ECMWF, consultată de Mediafax pe platforma WXCharts, indică un posibil episod de vreme de iarnă în prima partea a săptămânii viitoare, cu răcire accentuată și precipitații ce ar putea trece pe ninsoare pe arii extinse, inclusiv în zona Capitalei.

Potrivit scenariului analizat, intervalul 14–15 februarie ar putea aduce precipitații mai active în vest și sud-vest, cu accent pe zona Oltenia–Banat și în zonele montane, unde sunt posibile ninsori.

Începând de luni, 16 februarie, modelul sugerează pătrunderea unei mase de aer mai rece, cu extinderea precipitațiilor spre centru și sud. În scenariul curent, luni seara și marți (16–17 februarie) apare ca interval cu probabilitate ridicată pentru o bandă mai amplă de ninsoare în sud și est, cu posibil impact inclusiv în București și către Moldova.

Pentru miercuri, 18 februarie, proiecția arată tendința de restrângere a precipitațiilor spre est și nord-est, cu semnal mai clar pentru Dobrogea, urmată de o posibilă diminuare în 19 februarie, când activitatea precipitațiilor ar putea deveni mai redusă în majoritatea regiunilor.

O rulare separată, consultă de Mediafax, arată un strat potential de peste 10 cm în zona Bucureștiului. Depuneri de zăpadă ar urma să se înregistreze pe arii extinse în sudul și estul țării.

Meteorologii subliniază că astfel de rulări reprezintă scenarii de model care pot suferi modificări de la o actualizare la alta, iar detaliile privind aria exactă a ninsorilor, intensitatea și durata se stabilizează pe măsură ce intervalul se apropie.