Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților

Reprezentanții sectorului eolian spun că situația este una fără precedent și au cerut sprijinul autorităților.

Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) a transmis o scrisoare către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Energiei în care semnalează distrugerea unor echipamente folosite în dezvoltarea proiectelor eoliene, potrivit informațiilor publicate de Economica.net. În document, asociația vorbește „despre o situație gravă privind vandalizarea unor turnuri meteorologice și echipamente de măsurare a vântului (anemometre), utilizate în etapa de dezvoltare a proiectelor eoliene”.

Pagube de peste 3 milioane de euro

Potrivit RWEA, în ultimele zile au fost raportate incidente similare în mai multe zone din țară, inclusiv în județele Tulcea, Galați, Constanța, Brăila și Ialomița. Estimările inițiale indică „pagube de peste 3 milioane de euro la nivel național, ridicând și un mare semn de întrebare vizavi de posibilitatea coordonării între toate aceste acțiuni”.

Asociația a transmis că membrii săi au semnalat distrugeri repetate, iar modul de operare și amploarea fenomenului ar putea indica acțiuni coordonate, care afectează dezvoltarea unor investiții importante în energie regenerabilă.

Instalații cheie, ținta vandalizărilor

Aceste instalații de monitorizare a vântului sunt folosite în etapa de pregătire a proiectelor, pentru stabilirea amplasamentelor și obținerea autorizațiilor, au explicat reprezentanții asociației. „Turnurile meteorologice și echipamentele asociate sunt utilizate pentru colectarea datelor necesare evaluării fezabilității investițiilor, iar fiecare din aceste echipamente valorează peste 200.000 de euro. Distrugerea sau compromiterea acestora generează pierderi financiare directe, întrerupe campaniile de măsurare și introduce întârzieri semnificative în procesul de dezvoltare a proiectelor”, se arată în scrisoarea transmisă autorităților.

Apel către MAI și autorități

Pe lângă pierderile financiare, investitorii avertizează că astfel de incidente pot întârzia mult proiectele, de la autorizare până la punerea în funcțiune. Potrivit acestora, sistemele de monitorizare meteorologică sunt parte din infrastructura critică energetică și ar trebui tratate cu mai multă atenție.

„Considerăm că această situație nemaîntâlnită ridică semne serioase de întrebare în legătură cu amploarea și motivația din spatele acestor acțiuni și, drept urmare, necesită o atenție sporită din partea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și a celorlalte autorităților competente”, a transmis Asociația Română pentru Energie Eoliană.