Zece țări din Europa vor construi o rețea de energie eoliană de 100 GW în Marea Nordului

Zece țări din Europa vor construi parcuri eoliene offshore care vor fi conectate direct la mai multe țări prin cabluri submarine de înaltă tensiune, angajându-se să furnizeze 100 de gigawați (GW) de energie eoliană offshore, relatează Reuters.

„Apărăm interesul național prin promovarea energiei curate, care poate scoate Marea Britanie din dependența de combustibilii fosili și ne poate oferi suveranitate și abundență energetică”, a declarat ministrul britanic al energiei, Ed Miliband, într-un comunicat citat de Reuters.

Angajamentul va fi prezentat în „Declarația de la Hamburg” și urmează să fie semnat luni de miniștrii energiei din Regatul Unit, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos și Norvegia.

Potrivit The Guardian, informația privind acest pact vine la mai puțin de o săptămână după ce Trump a criticat, în cadrul discursului său de la Davos, planurile Marii Britanii de a renunța treptat la producția de petrol și gaze din Marea Nordului și s-a plâns de energia eoliană europeană.

„Sunt mori de vânt peste tot în Europa. Sunt mori de vânt peste tot și sunt niște eșecuri. Am observat că, cu cât o țară are mai multe mori de vânt, cu atât pierde mai mulți bani și cu atât situația acelei țări este mai proastă”, a spus Trump la Forumul de la Davos.

Ultimul acord reafirmă angajamentul Europei față de energia eoliană, în contextul în care țările din Marea Nordului au promis, acum trei ani, să producă 300 GW de energie eoliană offshore în zonă până în 2050. Astfel, prin angajamentul celor zece țări, noua rețea de energie eoliană offshore va contribui la atingerea acestui obiectiv.