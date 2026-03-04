Belgia va continua să aplice restricții solicitanților de azil, în ciuda deciziei instanței

Într-o hotărâre pronunțată săptămâna trecută, Curtea Constituțională a țării a suspendat o politică care restricționa primirea în Belgia a solicitanților de azil care au beneficiat deja de protecție într-un alt stat membru al UE, potrivit Politico.

Curtea a afirmat că limitarea asistenței oferite solicitanților de azil „le poate cauza [acestora] un prejudiciu grav, dificil de reparat” și poate încălca legislația UE. Ea a sesizat Curtea de Justiție a UE cu privire la această politică.

Însă, într-o declarație făcută miercuri, Van Bossuyt a susținut că legislația belgiană permite continuarea aplicării acestei politici, afirmând: „Vom recurge, desigur, la aceste opțiuni legale. Acest lucru este important pentru a reduce și mai mult afluxul și a evita supraîncărcarea sistemului de primire”.

Van Bossuyt, membru al partidului naționalist flamand N-VA al prim-ministrului Bart De Wever, a insistat că măsura este deja în conformitate cu legislația UE și că va avea o bază și mai solidă odată cu punerea în aplicare, începând cu 12 iunie, a noului pact al blocului privind migrația și azilul, care va schimba modul în care continentul procesează și relochează solicitanții de azil.

„Atunci vom avea posibilitatea de a aborda și mai explicit problema azilului și a „cumpărării” de drepturi de primire”, a susținut Van Bossuyt.

Ea a afirmat că măsurile luate de Belgia au redus cu 83 % numărul persoanelor care au venit în Belgia și care au primit protecție în altă parte între septembrie și decembrie anul trecut, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Curtea Constituțională a suspendat, de asemenea, o măsură care înăsprește dispozițiile privind reîntregirea familiei.