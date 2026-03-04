Prima pagină » Știri externe » Belgia va continua să aplice restricții solicitanților de azil, în ciuda deciziei instanței

Belgia va continua să aplice restricții solicitanților de azil, în ciuda deciziei instanței

Guvernul belgian va continua să aplice una dintre politicile sale cheie în materie de migrație, în ciuda unei hotărâri judecătorești care suspendă măsura, a declarat miercuri ministrul migrației, Anneleen Van Bossuyt.
Belgia va continua să aplice restricții solicitanților de azil, în ciuda deciziei instanței
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mart. 2026, 15:53, Știri externe

Într-o hotărâre pronunțată săptămâna trecută, Curtea Constituțională a țării a suspendat o politică care restricționa primirea în Belgia a solicitanților de azil care au beneficiat deja de protecție într-un alt stat membru al UE, potrivit Politico.

Curtea a afirmat că limitarea asistenței oferite solicitanților de azil „le poate cauza [acestora] un prejudiciu grav, dificil de reparat” și poate încălca legislația UE. Ea a sesizat Curtea de Justiție a UE cu privire la această politică.

Însă, într-o declarație făcută miercuri, Van Bossuyt a susținut că legislația belgiană permite continuarea aplicării acestei politici, afirmând: „Vom recurge, desigur, la aceste opțiuni legale. Acest lucru este important pentru a reduce și mai mult afluxul și a evita supraîncărcarea sistemului de primire”.

Van Bossuyt, membru al partidului naționalist flamand N-VA al prim-ministrului Bart De Wever, a insistat că măsura este deja în conformitate cu legislația UE și că va avea o bază și mai solidă odată cu punerea în aplicare, începând cu 12 iunie, a noului pact al blocului privind migrația și azilul, care va schimba modul în care continentul procesează și relochează solicitanții de azil.

„Atunci vom avea posibilitatea de a aborda și mai explicit problema azilului și a „cumpărării” de drepturi de primire”, a susținut Van Bossuyt.

Ea a afirmat că măsurile luate de Belgia au redus cu 83 % numărul persoanelor care au venit în Belgia și care au primit protecție în altă parte între septembrie și decembrie anul trecut, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Curtea Constituțională a suspendat, de asemenea, o măsură care înăsprește dispozițiile privind reîntregirea familiei.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Ți-a ieșit supa prea lichidă? Trucurile bucătarilor pentru a remedia imediat acest lucru. Ce să adaugi în ea
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor