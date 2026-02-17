Prima pagină » Social » Român la pușcărie în Belgia după ce a luat 40.000 de euro ca să facă o lucrare în construcții și a fugit cu banii

Român la pușcărie în Belgia după ce a luat 40.000 de euro ca să facă o lucrare în construcții și a fugit cu banii

„Nu e prost cine cere, e prost cine dă”, spune o vorbă românească, dar, cu toate astea, când semnezi contracte și ai avocați lângă tine, parcă atârnă mai greu totul și-ți e mai ușor să virezi banii din cont. Așa a făcut un român cu o societate de construcții din Belgia, căreia i-a luat 40.000 de euro ca să facă o lucrare și a fugit cu banii. Unde? În România!
Român la pușcărie în Belgia după ce a luat 40.000 de euro ca să facă o lucrare în construcții și a fugit cu banii
Sursă foto: Pexels
Luiza Moldovan
17 feb. 2026, 16:13, Social

Un antreprenor român în vârstă de 42 de ani a fost condamnat de justiția belgiană la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, după ce a încasat aproximativ 40.000 de euro pentru un proiect imobiliar pe care nu l-a finalizat niciodată. Instanța a decis, de asemenea, plata unor despăgubiri și interzicerea exercitării profesiei pentru o perioadă de 10 ani, scrie publicația belgiană nieuwsblad.be.

Contract pentru șapte apartamente, început promițător

Aventura a început în Izegem, orașul belgian în care o societate belgiană locală avea de gând să construiască șapte apartamente și căuta un antreprenor pentru execuția lucrărilor.

Dezvoltatorul a semnat contractul cu firma TPM Construct, administrată de românul Paul T.

„Parc-ar fi bune niște cărămizi de fațadă!”

La început lucrurile au arătat foarte bine: proiectul era pregătit pentru demarare, antreprenorul a emis o primă factură, care includea, printre altele, o ofertă pentru cărămizi de fațadă.

Beneficiarul a făcut verificările și a fost de acord cu plata a 39.000 de euro.

Însă ceva s-a întâmplat cu românul Paul T., pentru că, imediat după încasarea banilor, a dispărut în neant, făcându-l pe avocatul companiei să exclame: „Comunicarea s-a întrerupt!”.

A luat banii și dus a fost

Nimeni nu a mai putut să-l contacteze pe românul Paul T., care, potrivit reprezentanților companiei beneficiare, își scosese locuința la vânzare și a dispărut în România.

Între timp, compania administrată de românul Paul T. a intrat în faliment.

Din ancheta Parchetului a reieșit că bărbatul ar fi transferat în mod sistematic bani din conturile firmei către conturile personale.

După încasarea sumei de aproximativ 40.000 de euro, românul Paul T. și-a transferat 15.000 de euro într-unul dintre conturile personale și a scos o parte în numerar.

Te-ai fi așteptat că se duce să cumpere materiale de construcții cu ei, dar nu,. Nu s-a întâmplat așa.

Cine fură banii altuia ajunge sigur la pușcărie

Bărbatul și-a tot transferat sumele în conturile personale, până când a intrat în faliment.

De partea cealaltă, societatea Izgehem a rămas cu o pierdere financiară semnificativă, iar instanța a decis plata de către românul Paul T. a sumei de 40.500 de euro.

Românul Paul T. a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care jumate cu suspendare, la plata unei amenzi de 4.000 de euro și, peste toate, o interdicție profesională de 10 ani.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore)
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Scapă rapid de răceală cu acest CEAI simplu și eficient. Îl poți consuma câteva zile la rând
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor