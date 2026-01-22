Kazahstan: Trei suporteri belgieni au fost condamnați la închisoare după ce s-au costumat în Borat

Incidentul s-a petrecut la meciul din Liga Campionilor dintre Kairat Almaty și Club Brugge, desfășurat marți.

Poliția i-a reținut după ce, sub influența alcoolului, s-au dezbrăcat parțial și au creat un incident în tribune. Un videoclip publicat pe platforma X îi arată purtând costume verzi de tip mankini și scandând „Borat este al nostru”.

Joi, un tribunal din Astana i-a condamnat pe cei trei la câte cinci zile de detenție pentru perturbarea ordinii publice.

Ministerul de Externe belgian a declarat pentru Politico că urmărește îndeaproape cazul, în cooperare cu ambasada Belgiei din Astana. „Le oferim concetățenilor noștri sprijinul consular necesar”, au transmis oficialii belgieni.

Personajul fictiv Borat, un jurnalist din Kazahstan care călătorește în SUA, creat de actorul britanic Sacha Baron Cohen, a fost popularizat printr-un film satiric lansat în 2006 în care acesta apare într-un costum „mankini”, popularizând astfel articolul vestimentar.

Filmul a fost inițial interzis în Kazahstan, însă ulterior s-a observat o schimbare în atitudinea oficialilor de la Astana, aceștia declarând că personajul a contribuit semnificativ la creșterea turismului.

Meciul de fotbal a fost câștigat de Club Brugge, învingând echipa gazdă, Kairat Almaty, cu scorul de 4-1.