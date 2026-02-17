Prima pagină » Știrile zilei » Belgia îl convoacă pe ambasadorul SUA după acuzații de antisemitism pe tema ritualului circumciziei

Ambasadorul Statelor Unite, Bill White, se va prezenta marți la ministerul Afacerilor Externe de la Bruxelles după ce a fost convocat pe fondul acuzațiilor de antisemitism lansate de acesta. Atacurile vin pe fondul anchetării a trei lideri religioși evrei din Anvers, acuzați că au efectuat circumcizii ritualice fără supraveghere medicală.
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 05:18, Știri externe

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat convocarea de urgență a ambasadorului american Bill White. Decizia vine ca reacție la declarațiile publice ale diplomatului american, care a acuzat Belgia de antisemitism și a cerut intervenția autorităților într-o anchetă în desfășurare, notează Politico. 

Cazul în cauză vizează trei moheli (n.r. – lideri religioși evrei responsabili de ritualul circumciziei) din Antvers, care sunt anchetați după ce au făcut mai multe circumcizii rituale fără prezența unui medic autorizat, așa cum prevede legislația belgiană. Legislația impune ca toate procedurile medicale să fie realizate exclusiv de medici licențiați. 

„Către Belgia, În mod specific, trebuie să abandonați acum „urmărirea penală” ridicolă și antisemită a celor trei figuri religioase evreiești (moheli) din Anvers. Aceștia fac ceea ce au fost instruiți să facă de mii de ani. Către (foarte nepoliticosul) ministru al sănătății din Belgia, Frank Vandenbroucke:Trebuie să creați o prevedere legală care să le permită mohelilor religioși evrei să își îndeplinească îndatoririle aici, în Belgia”, a spus White. 

Prévot a calificat afirmațiile ambasadorului drept „false, ofensatoare și inacceptabile”, subliniind că Belgia condamnă antisemitismul „cu cea mai mare fermitate”, însă White a răspuns: „Este absolut o problemă de antisemitism. Ori trebuie să faceți o schimbare în privința acreditării procedurale, ori trebuie să numiți antisemită urmărirea penală a acestor trei oameni minunați, calificați din punct de vedere religios și deosebiți”. 

Cazul a atras atenția și la nivel european. În luna mai 2025, aproximativ 60 de lideri evreiești s-au adresat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicitând o poziție fermă a Uniunii Europene după perchezițiile efectuate de poliția belgiană la domiciliile mohelilor. 

 

