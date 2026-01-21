Prima pagină » Știri externe » Posibile perturbări ale transportului public din cauza protestelor în Belgia. Avertisment MAE

În perioada 25 - 30 ianuarie 2026 sunt anunțate acțiuni sindicale de protest, care vor afecta transportul feroviar (rețeaua SNCB) și transportul public (rețeaua TEC), în special în regiunea valonă a Belgiei, astfel că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite un avertisment pentru români.
21 ian. 2026

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, în perioada 25 – 30 ianuarie 2026, sunt anunțate o serie de acțiuni sindicale de protest, care vor afecta transportul feroviar (rețeaua SNCB) și transportul public (rețeaua TEC), în special în regiunea valonă.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Belgiei să consulte informațiile actualizate disponibile pe paginile de Internet ale companiilor de transport: https://www.belgiantrain.be/ , https://www.letec.be .

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:  +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0) 2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 49 742 8663.

