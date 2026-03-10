Avertisment de securitate cibernetică. Utilizatorii Signal și WhatsApp, vizați de o campanie de atacuri atribuită unor actori afiliați Rusiei

Potrivit informațiilor transmise, atacatorii încearcă să compromită conturile victimelor prin tehnici de inginerie socială, prezentându-se drept agenți sau chatboți de suport tehnic ai platformelor. Aceștia solicită utilizatorilor codurile de autentificare cu doi factori (2FA) sau încearcă să exploateze funcția „Linked Devices” pentru a obține acces neautorizat la conturi.

În acest context, atât AIVD, cât și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă utilizatorilor să nu divulge niciodată codurile de autentificare, indiferent de pretext. De asemenea, autoritățile subliniază importanța verificării identității presupusului personal de suport prin canale de comunicare separate și evitarea transmiterii de informații sensibile sau confidențiale prin aplicațiile de mesagerie.

Avertismentul a fost publicat de DNSC într-o postare pe rețelele de socializare, în care utilizatorii sunt îndemnați să rămână vigilenți și să raporteze orice tentativă suspectă de contact sau solicitare de date.