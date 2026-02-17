Ședință extraordinară la Guvern, după avertizările ANM și hidrologilor: cod portocaliu de ninsori și risc de viituri locale

Convocarea Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă a fost făcută din dispoziţia ministrului Diana Buzoianu, iar şedinţa a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop, care a atras atenţia că urmează ore cu risc ridicat şi a cerut autorităţilor locale să rămână în alertă.

În cadrul şedinţei au fost dispuse monitorizarea permanentă a fenomenelor meteo şi hidrologice, precum şi evaluarea continuă a echivalentului de apă din stratul de zăpadă la nivelul fiecărui bazin hidrografic. Totodată, Administraţia Naţională „Apele Române” a primit sarcina de a supraveghea cursurile de apă şi de a menţine legătura cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, pentru intervenţii punctuale acolo unde este nevoie de deblocarea albiilor, asigurarea scurgerii şi funcţionarea prizelor de apă.

Atenţie sporită în zona de munte, pe fondul vacanţei de schi

Oficialii au subliniat că trebuie acordată o atenţie specială zonei montane, unde sunt aşteptate intensificări ale vântului şi viscol, în contextul în care mulţi elevi şi turişti se află în vacanţa de schi. „Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate”, a transmis Raul Pop, precizând că prevenţia şi prudenţa sunt esenţiale în următoarele ore.

Cod portocaliu de ninsori în Bucureşti şi 12 judeţe

Potrivit informărilor meteorologice, vremea rămâne rece, cu minime preponderent negative la nivel naţional. De marţi seară, Bucureşti şi alte 12 judeţe din Muntenia şi Moldova intră sub Cod portocaliu de ninsoare abundentă, vânt puternic şi viscol, cu un strat de zăpadă ce poate ajunge local până la aproximativ 50 cm.

În paralel, pentru arii extinse din sud şi est – inclusiv sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, dar şi zone montane – este în vigoare Cod galben pentru ninsori, precipitaţii însemnate cantitativ, vânt, viscol şi polei.

Cod galben de inundaţii pe mai multe râuri, până miercuri după-amiază

Hidrologii au emis Cod galben de inundaţii până miercuri după-amiază pe râuri din judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea, unde sunt posibile inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri şi depăşiri ale cotelor de atenţie.

Autorităţile au discutat şi despre necesitatea informării continue a populaţiei, preluarea cazurilor medicale speciale şi monitorizarea situaţiei în condiţiile în care, în zilele următoare, topirea zăpezii poate contribui la creşterea nivelurilor unor cursuri de apă, iar formarea poleiului poate complica intervenţiile şi deplasarea în siguranţă.