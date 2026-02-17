Mii de pompieri, mobilizați să intervină în 9 județe din țară

„În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor COD PORTOCALIU privind producerea unor fenomene meteorologice periculoase, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă”, anunță, marți,sursa citată printr-un comunicat.
Începând cu ora transmiterii avertizărilor, în județele vizate vor fi suplimentate echipajele de pompieri, dar și mijloacele de intervenție, pentru un răspuns mai rapid în cazul apariției situațiilor de urgență.
De asemenea, pentru gestionarea eficientă a răspunsului IGSU a dispus dislocarea de forțe și mijloace în 9 dintre județele aflate sub incidența codului portocaliu: Buzău, Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Vaslui și Vrancea, după cum urmează:
La nivelul DSU și IGSU a fost constituit un grup operativ care monitorizează permanent evoluția situației din teren, pentru ca situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.
De asemenea, pompierii au oferit și recomandări pentru populația din zonele vizate.
Cetățenii sunt îndemnați să evite să pornească la drum pe viscol, şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, să se informeze în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.
Românii sunt îndemnați să se asigure că mașina lor este echipată pentru circulația în condiții de iarnă, cu anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.
În cazul vântului puternic, cetățenii sunt îndemnați să evite trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.
Pompierii le recomandă celor care vor să pornească la drum să urmărească cu atenție la posturile de radio / TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților.
Pentru mai multe informații despre comportamentul în caz de urgență, cei care au nevoie pot accesa platforma https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit.