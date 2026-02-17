Prima pagină » Social » Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov a fost activat

Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov a fost activat

Începând de marți, se activează activează Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu de ninsori.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
17 feb. 2026, 19:40, Social

„În urmă cu scurt timp s-au încheiat ședințele Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (CJSU IF) în care s-au aprobat măsurile care vor fi implementate pentru protejarea populației”, potrivit ISU București – Ilfov.

Astfel, începând de marți va funcționa Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, din care fac parte reprezentanții instituțiilor care asigură funcții de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență generate de fenomenele meteo prognozate.

Potrivit Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, centrul de coordonare include reprezentanți din partea ISU București – Ilfov, Primăriei Capitalei, precum și primăriile de sector, Direcția Generală de Jandarmi, Poliția Capitalei, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, departamentul UPU SMURD al Spitalului „Floreasca”, precum și specialiști ai Distrigaz, „Apa Nova” și „Rețele Electrice” Muntenia, Sistemul de Gospodărire a apelor București-Ilfov, dar și Metrorex și STB.

Începând cu ora 20:00 și până la încetarea avertizări meteorologice, reprezentanții își vor desfășura activitatea până la încetarea avertizării meteorologice.

Reamintim că ANM a emis o avertizare de Cod Portocaliu valabilă de marți seara, ora 20:00, până miercuri, la ora 12:00. Sunt vizate ninsori abundente cu strat consistent de zăpadă,
intensificări puternice ale vântului și viscol puternic.

În capitală, pe durata codului galben, în intervalul orar 10:00 – 18:00, au fost gestionate șase intervenții în care au fost îndepărtați copaci căzuți, dar și două elemente de construcție.

