Prefectul de Giurgiu se pregătește de codul portocaliu de vremea rea

Autoritățile din județul Giurgiu au activat un amplu plan de intervenție în contextul avertizării meteorologice de Cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol, valabilă în intervalul 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 12:00, se arată într-un comunicat al Prefecturii Giurgiu.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a întrunit marți, 17 februarie, în ședință extraordinară pentru analizarea și aprobarea măsurilor necesare protejării populației și menținerii funcționării infrastructurii critice.
Planul adoptat prevede activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la sediul ISU „Vlașca” Giurgiu. Din structura acestuia fac parte reprezentanți ai ISU, Jandarmeriei, Poliției, Secției de Drumuri Naționale, Direcției Județene de Transport și Administrarea Drumurilor, Apa Service și Rețele Electrice Muntenia.
Scopul principal este monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor meteorologice și intervenția preventivă pentru reducerea riscurilor.
Autoritățile vor colabora cu administratorii drumurilor pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, verificând modul de acțiune al utilajelor de deszăpezire. Dacă situația o impune, pot fi impuse restricții sau închideri temporare ale traficului.
Patrulele vor fi intensificate pe sectoarele de drum afectate, pentru prevenirea accidentelor.
Directorul Direcției Județene de Transport și Administrarea Drumurilor, Daniel Cărpușor, a anunțat că instituția este pregătită să intervină cu 32 de utilaje de deszăpezire și un stoc de 1.700 de tone de material antiderapant.
Pacienții dializați și femeile însărcinate care riscă să rămână izolați vor fi transportați preventiv la unități medicale și internați la secțiile de specialitate.
Primăriile vor institui permanență pentru transmiterea informațiilor operative și identificarea persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să poată fi evacuate dacă situația o va impune.
Pentru protejarea elevilor și cadrelor didactice, miercuri, 18 februarie, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ din județ, activitățile urmând să se desfășoare online.
Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a cerut tuturor instituțiilor responsabile să monitorizeze atent situația din teren și să intervină prompt pentru gestionarea eficientă a eventualelor situații de urgență.
Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale, să evite deplasările neesențiale pe durata fenomenelor meteo severe și să respecte indicațiile instituțiilor abilitate.