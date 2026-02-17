Prefectul de Giurgiu se pregătește de codul portocaliu de vremea rea

Autoritățile din județul Giurgiu au activat un amplu plan de intervenție în contextul avertizării meteorologice de Cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol, valabilă în intervalul 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 12:00, se arată într-un comunicat al Prefecturii Giurgiu.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a întrunit marți, 17 februarie, în ședință extraordinară pentru analizarea și aprobarea măsurilor necesare protejării populației și menținerii funcționării infrastructurii critice.

Centru de coordonare a fost activat

Planul adoptat prevede activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la sediul ISU „Vlașca” Giurgiu. Din structura acestuia fac parte reprezentanți ai ISU, Jandarmeriei, Poliției, Secției de Drumuri Naționale, Direcției Județene de Transport și Administrarea Drumurilor, Apa Service și Rețele Electrice Muntenia.

Scopul principal este monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor meteorologice și intervenția preventivă pentru reducerea riscurilor.

Drumuri supravegheate și posibil trafic restricționat

Autoritățile vor colabora cu administratorii drumurilor pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, verificând modul de acțiune al utilajelor de deszăpezire. Dacă situația o impune, pot fi impuse restricții sau închideri temporare ale traficului.

Patrulele vor fi intensificate pe sectoarele de drum afectate, pentru prevenirea accidentelor.

Directorul Direcției Județene de Transport și Administrarea Drumurilor, Daniel Cărpușor, a anunțat că instituția este pregătită să intervină cu 32 de utilaje de deszăpezire și un stoc de 1.700 de tone de material antiderapant.

Măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile

Pacienții dializați și femeile însărcinate care riscă să rămână izolați vor fi transportați preventiv la unități medicale și internați la secțiile de specialitate.

Primăriile vor institui permanență pentru transmiterea informațiilor operative și identificarea persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să poată fi evacuate dacă situația o va impune.

Monitorizare a apelor, rețelelor și utilităților

Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu va urmări nivelurile și debitele cursurilor de apă și va pregăti intervenții pentru limitarea efectelor viiturilor.

Apa Service Giurgiu suplimentează echipele pentru intervenții rapide la rețelele de apă și canalizare și pentru evacuarea apei în regim de urgență.

Rețele Electrice Muntenia va suplimenta echipele pentru remedierea eventualelor avarii la alimentarea cu energie electrică.

Poliția Giurgiu va monitoriza traficul rutier la nivelul întregului județ.

Școli închise miercuri

Pentru protejarea elevilor și cadrelor didactice, miercuri, 18 februarie, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ din județ, activitățile urmând să se desfășoare online.

Apel la vigilență

Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a cerut tuturor instituțiilor responsabile să monitorizeze atent situația din teren și să intervină prompt pentru gestionarea eficientă a eventualelor situații de urgență.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale, să evite deplasările neesențiale pe durata fenomenelor meteo severe și să respecte indicațiile instituțiilor abilitate.