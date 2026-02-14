Prima pagină » Social » Circulație mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanța de schi, după ajustarea semafoarelor

Circulație mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanța de schi, după ajustarea semafoarelor

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creșterii numărului de călătorii odată cu vacanța de schi a elevilor.
Sursa foto: Facebook / Horațiu Cosma
Gabriel Pecheanu
14 feb. 2026

Debutul perioadei de vacanță aduce, ca în fiecare an, o creștere semnificativă a traficului spre ieșirile din țară. Deși intrarea României în Spațiul Schengen a eliminat cozile de la granițele rutiere cu Bulgaria și Ungaria, lucrările aflate în desfășurare pe jumătatea bulgară a podului Giurgiu–Ruse continuă să genereze ambuteiaje, în special la orele de vârf.

Semaforizare ajustată pentru reducerea timpilor de așteptare

Pentru a diminua blocajele, autoritățile române au convenit cu Ministerul Transporturilor din Bulgaria modificarea temporară a semafoarelor de pe pod.

Astăzi și mâine va exista verde suplimentar spre Bulgaria, iar weekendul viitor verde suplimentar spre România. Astfel, românii care pleacă în acest weekend vor câștiga timp prețios la traversarea Dunării, iar situația va fi similară peste o săptămână, la revenirea în țară”, a transmis secretarul de stat.

Oficialul a subliniat că timpii de așteptare nu vor dispărea complet, însă vor fi considerabil reduși față de condițiile obișnuite din perioada lucrărilor.

Chiar și așa, va exista un timp de așteptare la Giurgiu–Ruse — însă semnificativ mai mic decât în condiții normale”, a precizat acesta.

Lucrările ar urma să se finalizeze în iunie

Potrivit informațiilor transmise de partea bulgară, restricțiile de circulație ar trebui să se încheie la începutul verii.

În luna iunie, conform promisiunilor partenerilor bulgari, lucrările vor fi finalizate, iar circulația se va desfășura fără restricții. Va fi primul sezon estival în care românii vor putea trece Dunărea la Giurgiu spre Bulgaria sau Grecia rapid și civilizat”, a declarat Horațiu Cosma.

